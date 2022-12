Algérie: Le nouvel hôpital des urgences médicales de Zéralda, opérationnel fin mars prochain

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a annoncé, jeudi à Alger, que le nouvel hôpital des urgences médicales de Zéralda entrerait en service fin mars prochain, après son équipement en appareils et matériels médicaux nécessaires.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une visite d'inspection du nouvel hôpital des urgences médicales et du projet de réalisation d'un autre hôpital à Zéralda, dans le cadre d'un partenariat avec le Qatar et l'Allemagne, M. Saïhi a précisé que "la réalisation de ces structures hospitalières aux normes internationales vise à renforcer les capacités des hôpitaux et à améliorer la prise en charge des patients dans la capitale".

Le ministre a indiqué, dans ce cadre, que l'hôpital "prendra en charge tous les cas d'urgences, comme les accidents de la circulation et domestiques (brûlures)", et rappelé qu'il englobe "plusieurs spécialités dont les services des urgences médicales et de la réanimation, ainsi que la pharmacie et des laboratoires médicaux", ajoutant qu'il sera doté d'équipements médicaux modernes et d'équipes médicales compétentes.

Le premier responsable du secteur a souligné, par ailleurs, la nécessité de créer "des comités ad hoc pour prendre connaissance des besoins des hôpitaux", en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, outre l'impératif de généraliser ces comités à toutes les wilayas du pays en vue d'identifier les insuffisances dont souffrent les différents établissements hospitaliers.

Inspectant le projet de réalisation d'un nouvel hôpital multidisciplinaire en partenariat avec le Qatar et l'Allemagne, M. Saïhi a fait état du lancement prochain des travaux de réalisation de ce projet important, sur une durée de 18 mois, ajoutant que cet établissement hospitalier prendra en charge plusieurs spécialités médicales et introduira d'autres liées essentiellement à la chirurgie cardiaque pédiatrique et la neurochirurgie.

Le ministre a rappelé que l'Autorité des travaux publics du Qatar (Ashghal), qui se trouve actuellement en Algérie, a achevé la conception architecturale de cet hôpital.