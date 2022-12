Afrique de l'Ouest: Diplomatie américaine - Sem Jessica Davis Ba ; le Sénat approuve sa nomination à Abidjan

Confirmed by voice vote : « Jessica Davis Ba to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Cote d'Ivoire » Ce tweet du Sénat américain confirme bien la nomination de Sem comme Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Etats unis d’Amérique auprès de la République de Côte d’Ivoire.

Si l’on s’en tient à la traduction dudit message qui donne : « Exec. Cal. #1260 Jessica Davis Ba sera ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Côte d'Ivoire »

Ainsi, après sa désignation par Joe Biden, courant Juin 2022, le Sénat américain a voté dans la nuit du 15 au 16 Décembre 2022, Sem Jessica Davis Ba, comme ambassadrice des Usa en Côte d’Ivoire.

Sem Jessica Davis Ba, est une diplomate de carrière possédant une vaste expérience en Afrique, a été choisie par le président Biden pour être l’ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire ; pays qui a une population de 27 millions d’habitants et est la plus grande économie d’Afrique francophone et la troisième en importance en Afrique de l’Ouest, après le Nigeria et le Ghana.

Précisons que Davis Ba a fait des missions diplomatiques au Tchad, en Éthiopie, au Nigeria et au Kenya où elle s’est concentrée sur la Somalie ainsi qu’en Irak et en Arabie saoudite. Elle a été conseillère principale pour l’Afrique pour la vice-présidente Kamala Harris avant de terminer cette mission en mars et de retourner au département d’État où elle est conseillère principale au Bureau des affaires africaines.

Courant juin 2022, l ’annonce de la Maison Blanche indiquait :« Jessica Davis Ba est diplomate de carrière de la classe supérieure du service extérieur, conseillère. Elle a récemment occupé le poste de coordinatrice principale et de conseillère spéciale pour l’Afrique au bureau du vice-président. Auparavant, Davis Ba a occupé le poste de chargé d’affaires, par intérim des États-Unis. A N’Djamena, Tchad et avant cela, elle était chef de mission adjointe aux États-Unis. Mission auprès de l’Union africaine et des États-Unis Représentant permanent adjoint auprès de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique à Addis-Abeba, en Éthiopie (…) »

Parmi ses autres affectations, Davis Ba a occupé le poste de directrice adjointe de programme aux États-Unis. A Riyad, en Arabie saoudite, en tant qu’adjoint spécial au Centre des opérations du département d’État et en tant que directeur adjoint, Stupéfiants internationaux et application de la loi aux États-Unis. Auparavant, elle a occupé le poste de conseillère adjointe pour les affaires économiques et d’agente régionale du travail aux États-Unis. Ambassade à Nairobi,Kenya et en tant qu’agent politique/économique pour l’unité des affaires somaliennes aux États-Unis Ambassade à Nairobi. Davis Ba a obtenu son baccalauréat à l’Université de Pennsylvanie et sa maîtrise de l’Annenberg School for Communication de l’Université de Pennsylvanie. Elle parle français et espagnol.Quand la nouvelle ambassadrice des Usa en Côte d’Ivoire prendra fonction à Abidjan ? Nos sources ne disent rien pour l’instant.