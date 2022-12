Algérie: Espagne - Arrestation de deux Marocains pour trafic de drogue

MADRID — Deux Marocains impliqués dans des affaires distinctes liées au trafic de drogue ont été arrêtés en Espagne, ont rapporté des médias locaux.

Le premier mis en cause, un homme de 62 ans, a été arrêté par la Garde civile espagnole à la gare de Reinosa dans la communauté autonome de Cantabrie avec trois kilos de haschisch en sa possession alors qu'il tentait de prendre un train pour Alicante, son lieu de résidence.

Les faits se sont déroulés le 8 décembre au matin, lorsque des membres de la Garde civile avaient mis en place un point de contrôle pour les passagers entrant dans la gare de Reinosa.

Une fois le suspect identifié, ses affaires ont été fouillées et un sac en plastique contenant un total de 3 kilogrammes de haschisch a été trouvé caché dans ses bagages.

Les agents ont arrêté la personne impliquée pour trafic de drogue et saisi la substance narcotique, a indiqué la Garde civile dans un communiqué.

Par ailleurs, la police espagnole du port de Tarifa (Cadix) a arrêté un homme de 35 ans d'origine marocaine qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice italienne pour trafic de drogue, alors qu'il tentait de franchir la frontière à cet endroit avec l'intention de fuir vers le Maroc par la mer.

L'homme, identifié comme R.F et résidant sur la Costa del Sol (Malaga), fait partie d'une organisation criminelle qui se consacre au trafic de drogue, notamment de haschisch et de cocaïne.

Des faits pour lesquels il devait purger une peine de prison en Italie après avoir été condamné par la première section pénale du tribunal de Turin en 2019.

L'homme a été arrêté le 8 décembre dernier alors qu'il s'apprêtait à passer au Maroc par le port de Tarifa. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 27 septembre 2021 par les autorités italiennes pour trafic de drogue.

Le trafic de drogue impliquant des Marocains ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschisch sont souvent signalées.

La dernière en date remonte au début du mois de décembre lorsqu'une organisation criminelle de trafic international de drogue opérant entre le Maroc et l'Espagne avec d'autres pays européens, a été démantelée en Espagne, permettant la saisie de plus de 9.600 kg de haschisch et 1.450 kg de marijuana.

Durant la même période, les autorités espagnoles ont annoncé avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue et interpellé trente personnes dont des Marocains, accusées de dissimuler du cannabis dans un faux convoi humanitaire pour l'Ukraine afin de l'envoyer vers plusieurs pays européens lors d'une opération ayant permis la saisie de près de 800.000 euros, ainsi que six armes à feu et 2.500 plants de cannabis.

En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschisch, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue.