Congo-Kinshasa: Jean-Marie Kayembe - " Le processus de la numérisation va permettre à l'université d'éviter les étudiants fantômes "

Le recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Jean-Marie Kayembe a donné, jeudi 15 décembre, le résultat des états généraux de son université qui ont pour but de la transformer en la rendant plus rayonnante et entreprenante. Ces états généraux se sont tenus du 1er au 4 novembre dernier.

Au cours d'une rencontre avec la presse jeudi, Jean-Marie Kayembe a expliqué que ces états généraux ont pris en compte les missions essentielles de l'Université de Kinshasa à savoir la recherche, l'enseignement et le service à la société.

Dans le domaine de l'enseignement, par exemple, il ressort de ces états généraux de l'UNKIN que " le processus de la numérisation va permettre à l'université d'éviter les étudiants fantômes ", a affirmé le recteur de l'UNIKIN. Par ailleurs, il s'est avéré que le problème d'ordre social, est l'une des raisons justifiant les années élastiques à l'UNIKIN. Pour pallier ce problème, les états généraux de l'UNKIN préconisent " le dialogue avec les différentes parties prenantes ".

Sur plan social, l'UNIKIN s'est rendu compte que son site est entouré par des populations qui font face à plusieurs défis. Pour cela, elle pense qu'il faut " étudier les orientations à donner aux décideurs car les scientifiques sont bien placés pour impacter tant soit peu la vie de la population en général ".

Face à la dernière catastrophe naturelle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa lundi 12 décembre, avec une pluie diluvienne faisant au moins 120 morts, le recteur de l'UNIKIN affirme que la recherche scientifique des climatologues, des spécialistes en environnement et construction peut bien agir.

Lors de ces travaux des états généraux, il a été constaté que depuis une année, le site de l'UNIKIN est de plus en plus propre et éclairé.