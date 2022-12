Congo-Kinshasa: Kwango - La société civile alerte sur la présence de personnes armées non identifiées à Bitadilwasa

Le cadre de concertation provincial de la société civile de Kwango rapporte que le village Bitadilwasa, du territoire de Kenge, est assiégé depuis plus d'une semaine par plus de 50 hommes armés non autrement identifiés.

Dans une interview, jeudi 15 décembre à Radio Okapi, la société civile a indiqué que la présence de ces personnes qui sont dissimulées dans le village crée la panique totale au sein de la population.

Le président de cette structure citoyenne, Lucien Lufutu, affirme que cela fait déjà plus de 6 jours que la présence de ces hommes armés est remarquable à travers tout le village Bitadilwasa, a près de 60 km de la mission de Bukanga Lonzo, en allant vers Fatundu au Kwilu.

" Une cinquantaine d'assaillants ont assiégés le village. Et depuis lors, il n'y a pas d'entrée ni de sortie. Avec leurs armes, ils se sont installés ", a-t-il expliqué.

Toutes les voies d'entrée et de sortie de cette localité sont bloquées par ces personnes armées non autrement identifiées et dont l'agenda reste jusque-là innconu.

Face à cette situation qui crée la psychose auprès des habitants, Lucien Lufutu interpelle les autorités compétentes :

" Nous lançons ce cri d'alarme pour que la sécurité (Ndlr service de sécurité) joue pleinement son rôle de bien vouloir veiller pour sécuriser la population de ce côté de Bitadilwasa. Nous sommes dans une psychose sans précédent face à cette situation ".

L'administrateur du territoire de Kenge, Kasindi Mbiya Placide qui confirme cette information, précise que des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la population :

" Nos services ont signalé la présence des assaillants dans ce village-là. Mais jusque-là, il n'y a pas encore d'affrontement ni d'accrochage. Les dispositions sécuritaires sont telles que nous sommes en état d'alerte, les services de sécurité sont sur place, ils veillent, ils contrôlent les mouvements de la population ".

En attendant, l'autorité territoriale appelle la population au calme et à la vigilance.