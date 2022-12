Afrique de l'Est: Anthony Blinken - " Nous espérons que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer de la RDC "

Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken espère que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer du territoire congolais.

Il s'est ainsi exprimé, jeudi 15 décembre, à la conférence de presse qui a marqué la clôture du sommet Etats-Unis-Afrique à Washington.

Le Secrétaire d'Etat américain a commencé par préciser qu'il s'était entretenu par téléphone avec le président Kagame avant le sommet et avec le président Tshisekedi à Washington au sujet du M23 et de l'insécurité dans l'Est de la RDC.

" Et la position américaine est claire : les Etats-Unis restent attachés aux résolutions du processus de Nairobi et de la feuille de route du mini-sommet de Luanda. Il faut donc que le M23 se retire des zones occupées, ce qui va permettre une désescalade de la situation. Et de ce côté-là, nos yeux sont tournés vers le Rwanda pour qu'il use de son influence afin d'encourager cela ", a confié Antony Blinken.

Mais en même temps, a-t-il poursuivi, toutes les forces militaires non gouvernementales qui se trouvent dans l'Est de la RDC telles que les FDLR doivent se retirer aussi.

" Et nous espérons également que toutes parties impliquées useront de leurs influences pour que cela arrive. C'est ça notre plus grand challenge actuellement, l'implémentation de toutes ces résolutions ", a souligné le numéro un du département d'Etat américain.

Par ailleurs, Antony Blinken a précisé :

" Les Etats-Unis ne dicteront aucun choix aux pays africains, nous sommes convaincus que les solutions aux problèmes de l'Afrique doivent se discuter au niveau africain avec des acteurs clé dont notamment l'Union Africaine et la communauté des Etats d'Afrique de l'EST, EAC ".

Pour sa part, le président Tshisekedi s'est entretenu ce même jeudi avec ses homologues angolais, burundais et ougandais avant de quitter la capitale américaine.

Ces présidents lui ont fait la restitution des conclusions de la réunion sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC tenue la veille entre les présidents rwandais, kenyan, tanzanien, burundais, angolais et ougandais.

Le président Tshisekedi n'avait pas pris part à cette réunion car il était reçu au même moment par le président Joe Biden à la maison blanche.