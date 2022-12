Ile Maurice: Centrale thermique à gaz - "Lobbying" d'une société turque pour décrocher le contrat

La construction d'une centrale thermique à cycle combiné utilisant le gaz naturel liquéfié (Liquid Natural Gas - LNG) intéresse des sociétés internationales. Si la firme Petronet s'y intéresse depuis 2018 et qu'un journal en ligne l'a mentionné en 2019, depuis la pandémie du Covid-19, rien du côté du plus grand importateur de gaz liquide en Inde. Autre option qu'envisage le gouvernement est de signer un accord avec un gouvernement d'un autre pays pour construire la centrale thermique dont l'investissement avoisine les Rs 12 milliards aujourd'hui, après une majoration de 20 % due au fret. Or, dans les milieux concernés l'on apprend qu'une société turque lorgnerait le contrat LNG.

En effet, Karpowership, une subsidiaire de Karadeniz Energy Group, basée à Istanbul, est le premier exportateur privé d'électricité en Turquie. Aujourd'hui, le groupe possède et exploite une puissance installée de plus de 3,500 MW mondialement. Selon une source, cette société aurait nommé un représentant local afin d'entamer des discussions dans les hautes sphères du gouvernement en utilisant tous ses contacts.

Interrogé dimanche pour plus de précisions, le représentant a nié et affirmé ne pas connaître la société turque. Selon une source, des discussions auraient déjà été entamées pour que Karpowership puisse obtenir le contrat sans aucun appel d'offres. "Des représentants turcs ont fait le déplacement à Maurice à trois reprises, notamment le 20 juillet et récemment", explique-t-on.

On parle également d'un partenariat avec une société mauricienne. L'express s'est tourné vers Karpowership pour plus de précision. Des réponses sont attendues. Cependant, l'on fait ressortir que le Central Electricity Board (CEB) n'est pas obligé de faire un appel d'offres, l'organisme étant exempté de la Public Procurement Act pour la revente de l'électricité. Mais dans un souci de bonne gouvernance, l'on explique que l'organisme suit les procédures d'appel d'offres. "Mais si l'on contourne les procédures, cela devient un unsolicted bid. Ce que veut faire Karpowership."

Un terrain du CEB aurait déjà été identifié à Bain-des-Dames pour la construction de la centrale thermique à gaz. Karpowership fournirait une barge avec la technologie "plug&play" sur une base temporaire en attendant la construction de la centrale sur le site. Mais, affirme notre source, le projet n'est économiquement pas viable. "Qui en bénéficiera? Nous ne sommes pas dans un emergency procurement. Nous n'avons pas besoin de LNG." A noter que selon les projections, le CEB devrait atteindre 60 % d'énergies renouvelables en 2024.