Ile Maurice: Fam Ape Zwenn - Women Meet - Réaliser les droits des femmes par leur voix

Considérant la grande misère qui s'est installée dans le pays, la féminisation de la pauvreté, la montée des violences contre les femmes et le rétrécissement de l'espace démocratique, des femmes de tous âges, bords et horizons se sont réunies le samedi 10 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, pour mettre plus d'accent sur le fait que les droits des femmes sont des droits humains. L'atelier fut une occasion pour les femmes de converger sur les sujets qui les lient, peu importe leur statut social, professionnel ou autre.

Plus de 200 femmes se sont réunies suivant l'appel lancé par la plateforme Fam Ape Zwenn - Women Meet. L'un des objectifs était de créer un espace pour que les femmes, surtout les plus exclues et marginalisées, puissent faire entendre leur voix sur plusieurs thématiques d'actualité qui les interpellent. Il a aussi été question de leur faire prendre conscience qu'elles sont titulaires des droits en utilisant une approche basée sur les droits humains et privilégiant aussi la démarche Research Action pour qu'elles puissent mieux appréhender leurs problèmes. L'atelier a aussi été l'occasion d'une réflexion commune pour mieux apprécier pourquoi et comment les droits humains devraient être au centre de tout projet sociétal à l'avenir et mettre en valeur les réseaux et le networking existant déjà parmi plusieurs groupes de femmes dans différentes régions de notre République.

Cet atelier est le fruit de plusieurs mois de travail assidu mené par les fondatrices et membres de la plateforme, qui avaient pour but de permettre aux femmes de parler, pour elles-mêmes, de leur vécu, leurs attentes et déceptions par rapport à une gamme de sujets qui relèvent des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Des tables rondes et des carrefours ont été organisés sur les thèmes suivants: la violence, le déracinement des îles éparses, l'écologie intégrale, l'entrepreneuriat, la représentation féminine dans la vie politique, l'accès à la terre et le droit au logement, à la santé, à l'eau, à un travail décent et un environnement sain, entre autres.

Les objectifs de cette plateforme ont été atteints. La prochaine étape est d'analyser les données recueillies lors de la journée du 10 décembre et de faire des propositions pour les envoyer aux autorités concernées. La plateforme prévoit d'autres rencontres afin de donner aux femmes l'espace qu'elles méritent dans le dialogue, l'engagement et les prises de décisions. Nous vivons dans un État de droit qui a signé et ratifié plusieurs conventions internationales qui parlent des droits humains. Les femmes ont aussi leur mot à dire pour s'assurer que leurs droits en tant que droits humains deviennent réalité.