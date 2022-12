Ile Maurice: La barre des 100 véhicules Škoda franchie en 12 mois !

Škoda célèbre de la plus belle des manières sa première année d'activité avec ses partenaires. La marque tchèque, commercialisée par le pôle automobile du Groupe ABC, a atteint la barre symbolique des 100 véhicules vendus. Lors d'un cocktail à l'occasion de ce double évènement, le concessionnaire a présenté la nouvelle identité de la marque qui a plus de 125 années d'histoire, et a dévoilé un nouveau modèle, l'Octavia version vRS.

Les véhicules Škoda - Octavia, Superb, Scala, Kamiq, Karoq ou encore Kodiaq - se font de plus en plus remarqués dans le paysage automobile mauricien. La marque tchèque exploitée par Prague Auto a pris pleinement sa place en une année d'activité seulement. Elle permet aujourd'hui au cluster automobile du Groupe ABC de poursuivre son développement stratégique pour offrir diversité et nouveauté sur un marché automobile fortement concurrentiel depuis ces dernières années.

"Škoda a su conquérir très vite le cœur de nombreuses familles mauriciennes et connaît désormais un succès retentissant. Nous ne pouvons qu'être fiers de la rapidité avec laquelle la marque s'est déployée sur notre territoire, c'est ce qui nous motive à redoubler d'efforts pour atteindre de nouveaux sommets", explique Michel Ng, Brand Manager de Škoda Mauritius.

De son côté Jirí Brokeš, Head of Sales Region India, Africa and Overseas chez Škoda Auto, explique : "Grâce à notre partenariat avec Škoda Mauritius, nous avons réussi à repositionner, avec brio, la marque à Maurice et nous offrons aujourd'hui une plus grande gamme de modèles Škoda sur le marché local. Avec cette solide collaboration, nous avons ensemble affirmé la réputation de notre marque dans la region."

Au-delà de la nouvelle identité de la marque, Prague Auto a aussi dévoilé la Škoda Octavia vRS. Dynamique par nature avec des proportions parfaites, l'Octavia prend des allures encore plus sportives dans sa version vRS.