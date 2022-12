Tunisie: Législatives - Le silence électoral débute ce vendredi

Le silence électoral à l'intérieur du pays débute ce vendredi 16 décembre après l'achèvement de la campagne pour les législatives.

La loi électorale prohibe, au cours de cette période qui se poursuit jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote, toute forme de publicité politique ainsi que la publication, dans les médias, de sondage d'opinion, études ou commentaires en lien avec les élections.

Les contrevenants encourent, selon la loi, une amende financière allant de 3 à 20 mille dinars.

Joint par la TAP, le porte-parole de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) Mohamed Tlili Mnasri a indiqué que les trois unités d'observation mises en place ainsi que les 1 806 agents mobilisés sur le terrain assureront durant toute la période du silence électoral le contrôle. Des rapports seront rédigés sur les violations relevées durant toute la campagne et pendant la période du silence électoral. L'ISIE statuera sur les différentes sur les infractions entre 18 et le 20 décembre en cours, selon la même source.

Le porte-parole de l'ISIE a fait observer, dans ce sens, que les infractions commises par les candidats et les partis qui les soutiennent pendant le silence électoral et le jour de scrutin ont le plus grand impact sur les résultats des élections.

Les débordements commis pendant la campagne entraînent, soit la saisie du parquet, en cas de crime électoral, soit l'annulation partielle ou totale des voix obtenues par le candidat, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire accordé à l'instance.

Le décret-loi 55 amendant la loi électorale a introduit le mode de scrutin uninominal pour l'élection des membres du parlement.

Au cas où aucun candidat dans une circonscription donnée n'obtient la majorité absolue des voix, un second tour est organisé dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats pour choisir entre les deux candidats ayant récolté le plus de voix. Et si un seul candidat se présente dans une circonscription donnée, il est déclaré vainqueur quel que soit le nombre de voix obtenues.

Jeudi, le scrutin a déjà démarré dans les circonscriptions France 1, France 2 et l'Italie et se poursuit vendredi et samedi de 8 h 00 à 18 h 00.