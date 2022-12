Congo-Kinshasa: Tous mobilisés pour un accueil digne, Pape François - La CENCO confirme l'arrivée à Kinshasa !

Epées et armes dans les fourreaux !Evénement de grande envergure. Implication de tous sollicitée. Mobilisation et geste de miséricorde attendus. Désormais, du 31 janvier au 3 février 2023, le Pape François foulera le sol congolais.

Et, pendant ce temps des préparatifs,la CENCO invite chaque chrétien à poser des actes de miséricorde, de réconciliation et d'édification de la paix et de la fraternité. Dans un message solennel, la CENCO lance de nouveau un appel pressant aux fidèles catholiques, aux hommes et aux femmes de bonne volonté à se remobiliser pour réserver au Pasteur de l'Eglise universelle, Successeur de l'Apôtre Pierre, un accueil digne de son rang.

Ainsi, sollicite-t-elle l'implication de chacun et chacune dans l'organisation matérielle pour la concrétisation de cette visite dans des conditions optimales. La CENCO remercie, par conséquent, les Autorités du pays qui sont engagées dans les préparatifs mais également, tous les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué financièrement à l'organisation matérielle de ce rendez-vous ecclésial et national. Concrètement, elle appelle tous ceux qui peuvent le faire à apporter leur contribution matérielle et financière afin que cette visite soit une réussite.