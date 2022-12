Congo-Kinshasa: Leadership national congolais de progrès - Sommes-nous vraiment capables ?

*Sommes-nous vraiment capables, nous les Congolais, de mettre fin à la tragédie de façon définitive et durable et d'engager résolument notre Pays dans la voie d'un progrès réel, profond et continu ? (Suite 3)

Nous avons, de l'histoire, une conception et une praxis viciées et totalement opposées au progrès

Nous considérons l'histoire et le temps comme une succession de moments et de faits isolés les uns des autres ; des surgissements purs à chaque instant, des générations spontanées. Le passé, le présent et l'avenir n'ont aucun lien entre eux, ne s'enrichissent pas mutuellement, ne s'autodétruisent, ne s'interpénètrent pas, ne se chevauchent pas, ne s'enchevêtrent pas. Nous recommençons toujours à zéro, ex nihilo, de la table rase.

Déjà détachés de nos racines ancestrales et vidés de notre ADN génétique propre, nous affichons un profond mépris à l'égard des sacrifices consentis et des efforts déployés, au cours de l'histoire, par nos Anciens, nos Héros et de nos Martyrs ; nous rejetons toutes les valeurs positives qu'ils ont conquises, au cours de notre Histoire, par leur Combat et nous préférons pérenniser notre esclavage en appliquant servilement tout ce qui vient de l'Etranger même si ce n'est pas une valeur et même si ce n'est pas un chef-d'œuvre.

Nous sommes le Paradoxe des paradoxes :

Nous sommes assis sur des ressources naturelles immenses et diversifiées mais nous mourons de faim ;

Nous sommes détachés de nos racines ancestrales, et nous préférons nous greffer sur les cultures étrangères et considérer celles-ci comme nos racines ;

Nous sommes assis sur l'Héritage qui est le Trésor incommensurable acquis de haute lutte, au cours de l'histoire nationale, par nos Anciens, nos Héros et nos Martyrs. Ce Trésor vient des meilleurs d'entre nous et est susceptible de nous aider à restaurer notre ADN génétique propre.

Nous refusons d'appliquer cet Héritage. Ce Trésor, ce sont les Résolutions de la Conférence Nationale Souveraine. Ces Résolutions sont la Solution appropriée, définitive et durable à la tragédie ; ce sont les Fondements d'un Etat de droit démocratique moderne et prospère.

Tous les peuples qui progressent ne négligent aucun acquis positif leur légué par les Anciens dans tous les domaines de leur société (scientifique, technologique, politique, philosophique, historique, moral, culturel, artistique, social, écologique, économique, militaire, sécuritaire, financier, commercial... ) ; ils honorent leurs Anciens, Héros et Martyrs et leur rendent hommage en préservant tous les Acquis positifs qu'ils leur ont transmis ; ils enrichissent, à leur tour, ces Acquis positifs de leur apport et lèguent aux générations futures un héritage et un patrimoine plus riche.

Veuillez lire, en annexe, les textes qui démontrent la sagesse, l'esprit de progrès, la modestie, l'humilité et la reconnaissance des Grands Leaders tels que Nelson Mandela et Abraham Lincoln envers la contribution des Anciens à la lutte visant l'édification d'une nouvelle société. Ils respectent, honorent les Anciens et leur rendent hommage.

Nous citons souvent nos Anciens, nos Héros et nos Martyrs dans les livres, les discours, les discussions, les conférences... ,

Mais, avons-nous réellement le respect et l'admiration pour eux, pour leur Combat, leurs sacrifices et le Trésor qu'ils nous ont légué ? Par quel acte leur rendons-nous hommage ? Sommes-nous vraiment capables de comprendre qu'ils nous ont légué en héritage un Trésor incommensurable ?

Le progrès ne se construit pas par substitution, par génération spontanée, par surgissement pur, mais par sédimentation

Pour tous les peuples qui progressent dans le Monde, le progrès est un processus qui avance par sédimentation. L'histoire est l'enregistrement de ce progrès, des valeurs, des idéaux, du bien-être, de la sagesse, du génie, des connaissances qui s'accumulent et qui s'accroissent ; le progrès est un processus d'un continuel avancement depuis un degré inférieur et moins qualitatif jusqu'à un degré supérieur des valeurs, des idéaux, d'intelligence, de connaissances, de la sagesse, du génie, du bien-être et de l'épanouissement.

Chaque génération reçoit de la génération précédente l'héritage des trésors, elle les conserve, les enrichit de son apport et de son expérience ; ces trésors sont continuellement agrandis par les fruits de toutes les victoires remportées par les différentes générations.

Rappelons comment la démocratie, en Occident, a évolué en trois phases :

Elle a d'abord été une exigence de la liberté et un moyen de réaliser la liberté et de vivre en tant que des citoyens libres dans une cité libre. Elle s'est introduite dans des textes constitutionnels de nombreux pays et dans des institutions politiques.

Elle a été ensuite une exigence de la justice et un moyen de réaliser la justice et de vivre dans une cité juste. Elle a donné naissance à l'existence des syndicats et a modifié des rapports sociaux et économiques dans la société.

Enfin, c'est l'étape actuelle : elle tend à assurer le contrôle de la collectivité sur la croissance économique et le bon usage de la prospérité.

Cette évolution appelle deux observations.

La première observation :

L'évolution de l'idée démocratique n'a pas été l'effet de la spéculation intellectuelle qui se serait attachée à approfondir le concept de démocratie. Ce sont le vécu quotidien des citoyens dans une société donnée, les problèmes rencontrés, les défis à relever, les faits sociaux et les transformations de la société qui ont provoqué l'enrichissement des lois et de l'idée démocratique. La démocratie ne peut vivre qu'en fonction du milieu où elle s'enracine et dont elle enregistre les aspirations.

La seconde observation :

L'évolution qui a affecté l'idée démocratique a procédé, non par substitution, mais par sédimentation. L'exigence et le service de la justice n'ont pas supplanté l'exigence et le service de la liberté. Et l'exigence de la liberté et celle de la justice n'ont pas été effacées par la gestion de la croissance et de la prospérité.

Sans doute, à chaque étape de l'évolution, les données politiques et sociales ont marqué de leur empreinte et de leurs exigences l'idée démocratique, mais la mémoire et la conscience des hommes ont conservé les exigences et les services des étapes antérieures si bien qu'aujourd'hui, la démocratie est lourde de toute la substance dont, à chaque moment de son histoire, l'a enrichie l'attente, les exigences et les services des hommes.

La volonté d'instaurer une société juste n'a pas éliminé le souci de maintenir une cité libre. Et la gestion d'une société prospère ne saurait être pleinement démocratique si elle néglige les impératifs de la liberté et de la justice.

L'idée démocratique doit sa densité à cette pluralité de significations, de valeurs, d'exigences et de services accumulés au cours de toutes les étapes et déposés en elle par l'histoire.

En conclusion, la démocratie est à la mesure de l'homme dont elle reflète les déchirements. Faite (démocratie) de ses exigences, l'homme n'a de chance de les concilier que dans la mesure où il est parvenu à les maîtriser en lui-même. C'est pourquoi, de toutes les conditions historiques, économiques, politiques et sociales qui déterminent l'accomplissement de la démocratie s'en ajoute une autre, primordiale, à savoir l'existence des démocrates. La démocratie ne s'impose pas par la vertu de mécanismes qui lui seraient propres : elle a besoin des hommes qui, en la vivant en eux, la font vivre pour tous.

Les Résolutions de la Conférence Nationale Souveraine

Tous les Acquis positifs du Combat héroïque mené, au cours de l'Histoire nationale, par les Anciens en vue de récupérer notre identité, notre dignité, notre fierté et restaurer notre ADN génétique propre, notre consistance, notre densité, notre transcendance et notre spiritualité se trouvent condensés dans les Résolutions de la Conférence Nationale Souveraine (CNS, 7 août 1991-6 décembre 1992).

Les 2850 Délégués à la CNS nous ont réconciliés avec nos Ancêtres et nous ont aidés à puiser la sève de nos racines ancestrales car ces Délégués ont refait la lecture de toute l'Histoire nationale et ont accumulé les Acquis positifs du Combat des Anciens dans les Résolutions de la CNS.

En outre, les 2850 ont dépassé les apparences, le colmatage, le replâtrage, le saupoudrage, la décoration du Cimetière et le seul traitement des symptômes ; ils ont diagnostiqué la nature fondamentale de la Cause principale et profonde de la tragédie nationale ; la dissémination de la tragédie dans tous les secteurs de la vie nationale ; l'impact de cette dissémination sur toute notre Société.

Ces Délégués ont adopté les Résolutions qui sont la Solution appropriée à la tragédie : ces Résolutions sont les Fondements d'un Etat de droit démocratique moderne et prospère.

Le Combat de 1980 à 1992 qui avait amené à l'abolition du MPR Parti-Etat et de son rôle dirigeant, à l'instauration du pluralisme politique et syndical, à la convocation de la CNS, à sa tenue pendant 16 mois et à l'adoption des Résolutions avait exigé beaucoup d'héroïsme, de courage, de bravoure, de sacrifices, d'humiliations, de bannissements, d'emprisonnements, de relégations, de tortures, de pertes des vies humaines...

Ces Résolutions sont toujours légitimes et actuelles. Il faut les enrichir des données issues de l'évolution nationale et internationale.

Comment peut-on mettre entre parenthèses la période de l'Histoire nationale allant de 1980 à 1992 et tout ce qui s'y est déroulé qui est ci-haut esquissé et se déclarer être imprégnés de conscience patriotique et démocratique et être attachés à la Nation, au Peuple et au Changement démocratique ?

Qui peut nous expliquer la raison profonde ou circonstancielle pour laquelle les Résolutions de la CNS ne sont toujours pas appliquées jusqu'à ce jour ?

A suivre...

09 12 2022

Pour le Leadership National Congolais de Progrès

Dr François Tshipamba Mpuila

