Congo-Kinshasa: RPDC - L'indépendance anti-impérialiste est la racine historique de l'amitié

Voici l'intégralité du commentaire (14/12/2022) de SONG Se Il, Président de l'Association RPDC-Afrique;

Ce 15 décembre marque le 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée par KIM IL SUNG en 1948, NDLR) et la République Démocratique du Congo (RDC indépendante depuis 1960, NDLR). En ce jour significatif, nous nous rappelons la racine de la tradition de l'amitié entre les 2 Pays qui dure un demi-siècle.

Il y a environ 60 ans, la RDC a déclaré son Indépendance nationale après s'être libérée de la domination coloniale de l'Occident. Juste après cela, une crise s'était créée dans le Pays. Le Gouvernement légitime était devenu, complètement, incapable de mener ses activités et fonctions normales en moins de 6 mois en raison de l'intervention autoritaire et des manœuvres agressives des impérialistes US. Les USA ont;

comploté, constamment, pour renverser le Gouvernement LUMUMBA (Patrice-Emery 1925-1961 dont la statue en bronze est érigée par la RPDC, NDLR) bénéficiant du soutien absolu du Peuple de la RDC et coloniser ce Pays

incité, à la fin de l'année 1960, leurs laquais à une insurrection pour faire arrêter, illégalement, les hommes d'État y compris le 1er Ministre, les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale et d'autres personnalités patriotiques

rassemblé leurs valets pour commettre un acte de gangster afin de priver la RDC du droit de la représentation de l'État à l'ONU.

En apprenant cette nouvelle, le Président KIM IL SUNG, grand Leader et vétéran averti de la politique de l'indépendance anti-impérialiste, a;

donné ses instructions, auprès du Gouvernement de notre RPDC, de soutenir et encourager le Peuple de la RDC dans sa lutte pour mettre fin à la domination et à l'ingérence des forces extérieures et consolider son Indépendance

maintenu sa position invariable selon laquelle, dans le monde, il peut y avoir des grands ou petits Pays, mais en aucun cas il ne doit y avoir de Pays supérieurs ni ceux inférieurs, et il peut y avoir des Nations développées ou moins développées, mais en aucun cas il ne doit y avoir de Nations dominantes ni celles dominées.

Suite aux mesures prises par le Président KIM IL SUNG, le Ministère des Affaires Etrangères de la RPDC, à travers sa Déclaration, a;

condamné ou dénoncé les actes criminels des USA et de leurs complices en violation de la souveraineté d'un Pays indépendant

exprimé, nettement, la volonté du Peuple de la RPDC de lutter avec celui de la RDC contre l'ennemi commun.

Ainsi, sous l'attention exceptionnelle du Président KIM IL SUNG, le point de départ de la tradition historique de l'amitié RPDC-RDC a été établi, et cette tradition est, continuellement, consolidée et développée comme l'exige notre nouvelle ère.

Même face à la crise sanitaire mondiale et à la situation internationale turbulente, la RPDC et la RDC maintiennent leur échange régulier d'idées et font leurs efforts positifs pour le développement des relations bilatérales et la coopération étroite sur la scène internationale.

Nous continuerons, comme toujours, à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération avec la RDC forgés sur la voie de l'indépendance anti-impérialiste et la justice conformément aux aspirations et désirs communs des deux Peuples.