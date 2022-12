Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Tanganyika arrache la palme de meilleure Province avec 87% des rapports des vacances déposés

La Commission spéciale et temporaire en charge d'exploiter les rapports des vacances parlementaires, pour la période de juin-septembre 2022 a rendu publiques ses conclusions.

Prévue par l'article 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et matérialisée par la décision 028 du 20 octobre 2022 portant mise en place l'Honorable Président de l'Assemblée nationale, la Commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires, dirigée par le Député Xavier Bonane Ya Nganzi, a réussi à boucler son travail en quelques jours, malgré le calendrier contraignant de la session, avec à la clé de nombreuses séances plénières et travaux accélérés des commissions permanentes.

Au nombre de difficultés, la commission a buté au dépôt tardif des rapports de vacances parlementaires et le non-respect du canevas de rédaction proposé par le bureau de l'Assemblée nationale ; lequel canevas devait favoriser une lisibilité et une standardisation dans le travail d'exploitation et synthèse des rapports.

Les cinq sous commissions de la Commission spéciale et temporaire ont travaillé d'arrachepied pour produire la synthèse, en deux volets dont le premier reprend les thèmes de différents rapports et le second s'appesantit sur les préoccupations soulevées par la population ainsi que les recommandations aux ministères sectoriels.

Au titre de participation, 273 ont déposé leurs rapports, soit 55% pour le 3è cycle de rapports ; ce qui donne une régression de 12% par rapport au 2è cycle de rapports qui culminait sur 328 rapports déposés. Il en est de même pour la couverture du territoire national, les rapports déposés couvrent 156 circonscriptions électorales pour un total de 182.

La palme de la meilleure province a été arrachée, une fois de plus par le Tanganyika, avec 87% des rapports déposés et la province du bas-Uélé ferme la marche avec 28% en termes de dépôt des rapports.

Le relâchement dans la rédaction des rapports de vacances serait dû certainement à l'habitude et la routine qui sont souvent mauvaises conseillères. Ceci explique-t-il la baisse d'activité dans la rédaction ou le découragement à la suite de la non-prise en compte de l'exécution des recommandations. Avec l'arrivée du Programme de développement local de 145 territoires (PDL-T145), Xavier Bonane a incité ses collègues à redoubler d'ardeur.

A l'issue de la plénière, le Député National Auguy Kalonji a, par motion d'information, fait état du bilan macabre avec mort d'hommes et des dégâts matériels importants enregistrés dans la ville après la pluie diluvienne qui s'est abattu dans la nuit du mardi 13 décembre 2022. L'élu de la Tshangu exige que la présence des ministres des Finances et des Infrastructures en vue de s'expliquer.

A la même occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé la plénière de la tournée d'inspection entreprise par le Premier ministre en vue d'en évaluer non seulement l'ampleur des dégâts, mais aussi prendre en charge les victimes de cette calamité naturelle.