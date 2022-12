Guinée: Inauguration de la MAISON DU FOUTA - Les sages font une invite au président de la coordination nationale des foulbhés et haali poular de Guinée

Dans une déclaration en date du 15 décembre 2022 et signée par le Khalif El hadj Mamadou Bano Bah, les sages du Fouta affirment avoir appris sur les réseaux sociaux et à travers des lettres non explicitement destinées aux MAWBHE MOUSSIDAL, que El hadj Ousmane Fatako BALDE, président de la coordination nationale des foulbhés et haali poular de Guinée envisagerait de procéder à l'inauguration de la MAISON DU FOUTA les 23 et 24 Décembre prochains, en y installant une ONG et des activités dont on leur a pas signifié.

Dans leur déclaration, les sages disent n'avooir pas autorisé ce programme d'inauguration encore moins ce projet d'utilisation de cette maison commune du FOUTA à des fins non consensuelles.

À leurs dires, nul n'a le droit de s'approprier ou d'exploiter unilatéralement cette propriété et seule une décision concertée par le collège des sages du FOUTA peut autoriser l'inauguration et l'exploitation de cette infrastructure.

Par ailleurs, ils invitent El hadj Ousmane Fatako de bien vouloir surseoir à cette nauguration.

Les sages qui ont assisté à la rencontre au cours de laquelle cette décision a été prise sont entre autres, Elhadj Alseny Barry,

Président commission médiation PDG Safricom; Elhadj Mamadou Saidou Poredaka Diallo; Elhadj Chérif Dalaba, affaire religieuse Dalaba ; Elhadj Mamadou Badrou, inspecteur affaire religieuse Labé ; Elhadj Kolon, inspecteur affaire religieuse Mamou.