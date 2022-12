Afrique: Les États-Unis vont fournir une aide humanitaire de 2 milliards de dollars aux populations d'Afrique

communiqué de presse

Le président Joe Biden a annoncé aujourd’hui que les États-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), prévoient de fournir une aide vitale de 2 milliards de dollars pour soutenir les populations touchées par la crise en Afrique, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les crises humanitaires, de la sécheresse catastrophique aux inondations torrentielles, continuent de toucher les pays du continent.

Les effets combinés de la guerre de Poutine contre l’Ukraine, de la pandémie de COVID-19, des urgences complexes à long terme et d’autres effets du changement climatique ont poussé les pays qui étaient déjà en situation de crise vers des situations catastrophiques en matière de sécurité alimentaire. Par exemple, la Corne de l’Afrique est actuellement confrontée à la plus grave crise de sécurité alimentaire au monde, avec un risque de famine. Près de 21 millions de personnes dans la région ont un besoin urgent d’aide alimentaire en raison de la pire sécheresse depuis plus de 70 ans.

Ce chiffre pourrait atteindre 26 millions de personnes d’ici février 2023. En outre, la région de l’Afrique de l’Ouest connaît sa plus grave crise alimentaire depuis des décennies. Plus de 32 millions de personne, un nombre qui devrait passer à 45 millions lors de la prochaine période de soudure en 2023, ont actuellement un besoin urgent d’aide alimentaire dans toute l’Afrique de l’Ouest, y compris au Sahel.

Le président Biden a également lancé un nouveau partenariat stratégique sur la sécurité alimentaire entre les États-Unis et l’Union africaine, qui mobilisera les secteurs public et privé, ainsi que les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales, afin d’accélérer les investissements de transformation dans des systèmes alimentaires durables et résilients pour prévenir les chocs alimentaires avant qu’ils ne se produisent.

Les 2 milliards de dollars supplémentaires alloués par l’USAID à l’aide humanitaire destinée à répondre aux besoins urgents, notamment la nourriture d’urgence, les abris, les soins de santé essentiels, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, les services destinés aux survivants de violences basées sur le genre et autres mesures de protection, ainsi que les services de nutrition essentiels, aideront les populations des nations africaines les plus durement touchées par les catastrophes à se rétablir et à résister aux crises futures, ainsi qu’à atténuer les effets des niveaux historiques d’insécurité alimentaire et de malnutrition croissants.

Les États-Unis sont le plus grand donateur d’aide humanitaire à l’Afrique. Ils sont à la tête de la communauté internationale pour soutenir les pays africains avec une série de nouveaux engagements audacieux qui renforcent l’aide humanitaire vitale aux communautés les plus vulnérables. Rien qu’au cours de l’exercice fiscal 2022, l’USAID a fourni plus de 6 milliards de dollars d’aide humanitaire multisectorielle et vitale aux populations africaines.

