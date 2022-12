Sénégal: Bonne progression de la production des industries manufacturières au mois d'octobre

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en octobre 2022, la production manufacturière a augmenté de 9,3%, relativement à celle du même mois de 2021.

La même source indique que cette hausse est attribuable à l'amélioration de l'activité de fabrication des papiers et cartons, travaux d'impression (+107,2%), des produits du raffinage et de la cokéfaction (+52,8%), des produits métallurgiques et fonderies (+30,2%), des produits chimiques (+15,2%) et des matériaux métalliques (+11,0%).

Toutefois, souligne l'Ansd , il est noté un recul de l'activité de certaines sous-branches, notamment celles des produits électroniques (-93,8%), du cuir travaillé et articles de voyage (-45,8%) et des produits textiles et articles d'habillement (-11,2%). Sur les dix premiers mois de 2022, la production des industries manufacturières a baissé (-1,1%), comparativement à son niveau de la période correspondante en 2021.