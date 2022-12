Sénégal: Coopération économique - Des opérateurs Algériens en prospection à Dakar

Une délégation forte de 70 chefs d'entreprise Algériens en mission de prospection d'opportunités d'affaires à Dakar ont échangé hier, mercredi, avec les opérateurs du Conseil national du patronat Sénégalais.

S'activant dans tous les secteurs d'activités économiques notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie dont l'électroménager et l'industrie pharmaceutique, l'énergie et l'économie verte, le tourisme et les services, ces hommes d'affaires Algériens qui sont intéressés par le marché Sénégalais et sous-régional ont tous souhaité conclure des partenariats solides en investissant dans les projets gagnant-gagnant.

La présidente de la Confédération générale des entreprises Algériennes (Cgea), Saida Neghza, se dit ainsi convaincue que le Sénégal et l'Algérie peuvent jouer " le rôle de moteur et fer de lance dans cette intégration économique, au regard de leurs grands atouts géostratégiques de matières premières, d'infrastructures de base, de ressources humaines qualifiées et de dynamisme économique ".

L'Afrique est une nouvelle terre d'opportunité " pour fructifier vos projets d'investissement quel que soit le domaine dans lequel vous voulez investir, quel que soit la forme de votre investissement ", a dit le Dg l'API Abdoulaye Baldé. Au cœur de ce processus novateur et porteur d'espoir pour près d'un milliard de personnes se trouve " le Sénégal qui vous ouvre les portes de l'Afrique pour saisir les nouvelles opportunités grandissantes ", ajoutera le Dg Baldé.