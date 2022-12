Afrique: Mondial 2022 - Le Maroc a marqué les esprits

Les Lions de l'Atlas ont été éliminés face à la France mercredi. Alors que le monde s'apprête à vivre une finale palpitante entre les Bleus et l'Albi- céleste dimanche, la performance des Marocains marque toujours les esprits. Quelques personnalités locales livrent leur ressenti... .

Ehsan Juman, député PTr :

"J'ai suivi presque tous les matches avec ma famille et mes amis et j'ai même eu la chance d'être à Madrid lors du match de l'Espagne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la performance du Maroc. Une fierté pour toute l'Afrique. Comme ils ne seront pas en finale, je soutiendrai l'Argentine. Vu la performance extraordinaire de Lionel Messi, je dirai 2-1 pour l'Argentine dimanche."

Kevin Perticots, footballeur au Club M :

"C'est une des plus belles Coupes du monde de l'histoire. Des équipes comme le Maroc ou le Japon ont livré beaucoup de surprises et de très beaux matches. Personnellement j'aurai soutenu le Brésil mais bon, c'est le foot. J'attends une très belle finale car deux très bonnes équipes vont s'affronter. La France a de très bons joueurs et c'est le dernier Mondial de Lionel Messi, il va se battre pour ça. C'est tout de même la seule coupe qui lui manque à son palmarès. Même si je reste neutre et que j'apprécierai le beau spectacle de cette finale en famille, je pense que l'Argentine l'emportera 2-1."

Subhasnee Luchmun-Roy, députée du MSM :

"Au début, j'ai supporté le Brésil mais comme il n'a pas pu atteindre les demi-finales, j'ai opté pour le Maroc. J'y étais en mission lors d'un de leurs matches. Les habitants m'ont beaucoup marquée. Et c'est un pays africain. Mais pour la finale, je vais soutenir l'équipe de mon fils de six ans, l'Argentine. On cherche déjà son t-shirt pour dimanche. D'ailleurs, si le match n'est pas trop tard pour lui, on partagera ce moment ensemble."

Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition :

"J'ai beaucoup apprécié la performance du Maroc. Pour la demi-finale, l'équipe a très bien joué. Mais franchement, je n'ai pas suivi cette Coupe du monde en soutenant une seule équipe depuis le début. J'ai plutôt voulu apprécier la qualité du football qu'une équipe en particulier. Cependant pour cette finale, je soutiendrai la France et je verrai le match à la télé en famille."

Izna Gulzar, tiktokeuse :

"Dépi komansman, mo ti pe soutenir Portugal. Mo lékip sa. Monn bien sagrin kan zonn éliminé sirtou kan mo zouer préféré, Ronaldo, inn ploré inn alé. Avant demifinal, mo ti en faver Maroc, qui enn péi afrikin mé vu ki linn alé se la France pou sa final. Pou ena enn plan kot mwa sa zourla nou pou get match la ant famiy ek kamarad."

Nishal Joyram, Éducateur et activiste :

"Bien entendu, comme tout le monde le sait, au début, j'étais en grève de la faim, donc je n'ai pas suivi les rencontres. Sinon, cela aurait été la France et l'Argentine. Pour des raisons évidentes, vu qu'elles sont en finale et deux très bonnes équipes. Je compte voir la finale avec des amis et je supporterai l'Argentine et Lionel Messi."

Arvin Boolell, ancien ministre :

"Mon équipe était la Hollande au début. Mais ils sont partis trop tôt. J'ai donc commencé à apprécier la performance du Maroc et à le soutenir. Je pensais vraiment qu'ils seraient en finale contre l'Argentine. Comme ce n'est pas le cas, je soutiendrai la France. Je pense que les Français gagneront 2-1."

Mr Love, chanteur et compositeur :

"J'ai toujours été un supporteur de la France et je suis heureux qu'elle soit en finale. Didier Deschamps a su travailler avec cette équipe même si elle n'était pas au complet. Ce Mondial a été rempli de surprises. Pour la finale, je serai dans un pub avec des amis. Ça s'annonce très amusant comme il y aura beaucoup de supporteurs."

Stéphanie Anquetil, députée du PTr :

"Vu que mon équipe l'Italie n'était pas qualifiée, j'ai suivi les matches en on & off. Par contre, j'ai regardé la France et je la soutiendrai pour cette finale. Cette Coupe du monde a été pleine de surprises. Certaines équipes ont vraiment pris la pente montante et cela nous fait espérer que dans quatre ans l'on puisse voir une équipe africaine en finale."