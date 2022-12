Afrique: La participation des Seychelles au Sommet États-Unis-Afrique a été cruciale et fructueuse, déclare le président

La participation des Seychelles au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington a été cruciale et fructueuse, a déclaré le président Wavel Ramkalawan dans une interview jeudi, le dernier jour de l'événement.

Selon State House, M. Ramkalawan a déclaré : " Il était impératif pour nous de continuer à faire avancer les causes et les défis des petites nations insulaires africaines. Il est très important de veiller à ce que la voix des États océaniques soit entendue dans une plate-forme autrement mondiale où les plus grands pays d'Afrique continentale sont toujours au premier plan.

Il a ajouté que "malgré notre taille, les petites nations insulaires comme les Seychelles, Cabo Verde et Maurice se portent extrêmement bien. Cependant, cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin d'aide. Nous restons vulnérables au changement climatique et aux autres chocs qui frappent la planète, comme le montre la guerre en cours en Ukraine. "

Concernant la participation globale au sommet, M. Ramkalawan a déclaré que les discussions étaient essentielles et qu'il sera intéressant de voir comment les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, et d'autres nations insulaires africaines s'intègrent dans les plans à venir.

M. Ramkalawan faisait partie des plus de 50 chefs d'État et de gouvernement africains et des dignitaires de haut niveau au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique.

Il a assisté à quelques-uns des événements clés parmi lesquels figuraient les affaires entre les États-Unis et l'Afrique sous le thème " Tracer la voie : l'avenir des relations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique ".

La session a exploré l'importance du commerce et des investissements mondiaux, des partenariats et de l'Afrique devenant l'un des plus grands marchés uniques du monde tout en examinant le développement d'industries clés sur le continent telles que les systèmes automobiles, les produits pharmaceutiques, l'énergie et les TIC.

Le dernier jour du sommet, le président américain Joe Biden a présidé une série de sessions des dirigeants animées par le partenariat sur l'Agenda 2063.

M. Ramkalawan a également assisté à un déjeuner de travail sur les partenariats multilatéraux avec l'Afrique pour relever les défis mondiaux, suivi d'une session des dirigeants sur la promotion de la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires.

Le président des Seychelles sera de retour le lundi 19 décembre.