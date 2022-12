Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 160 cas de choléra enregistrés dans 10 zones de santé

Plus de 160 cas de choléra ont été enregistrés dans dix zones de santé dans la province du Sud-Kivu. Selon le chef de bureau des informations sanitaires et communication à la division Provinciale de la santé, Justin Bengheya, cette épidémie de choléra sévit depuis quelques jours dans une dizaine de zone de santé, et cela a causé de décès.

Les zones de santé les plus touchées par la maladie sont celles situées sur le littoral des lacs.

" Sur le littoral du lac Tanganyika, il y a la zone de santé d'Uvira qui a aujourd'hui autour de 53 cas de choléra et qui a enregistré trois décès la semaine dernière. Il y a la zone de santé de Ruzizi, Sange et Kiliba, le premier cas à Ruzizi est venu du camp de transit des réfugiés burundais avant de se propager dans la communauté. Et aujourd'hui, nous avons autour de 34 cas de choléra, et on a perdu deux malades ", a dénombré Justin Bengheya.

Il ajoute que les aires de santé du littoral du lac Kivu sont également touchées :

" Si nous entrons dans le territoire de Kabare, il y a d'abord la zone de santé de Katana qui est aux alentours de 50 cas et on a également déjà perdu deux malades. A part Katana, il y a Kabare centre qui a déjà enregistré aussi neuf cas depuis le début de l'épidémie et également un décès. Vous comprenez que c'est dans chaque zone de santé nous sommes en train de perdre des malades. Mais également dans la zone de santé de Miti-Murhesa dans l'aire de santé de Kavumu ils ont notifié 14 cas ces deux dernières semaines. Si on va dans le territoire de Kalehe, il y a la zone de santé de Minova qui est en épidémie, à Kalehe centre, ils sont en épidémie au moment où je vous parle ".

Ce responsable de la division provinciale de la santé a, par ailleurs, affirmé que la prise en charge est en cours et le traitement du choléra est gratuit.