Ile Maurice: Ashvin Seeboo - "Les Mauriciens investissent dans la pierre, une valeur refuge en période de crise"

interview

Le groupe Alteo consolideson portfolio immobilier, dont la "Smart City" qui sera lancée début 2023. Parlez-nous de ce projet.

Le pôle immobilier de notre groupe renforce fortement son offre avec Anahita Beau-Champ qui sera développé sous le régime Smart City. Il proposera un environnement rural et authentique en accord avec l'identité de la région dans laquelle notre groupe est implanté. Ce caractère très agricole sera un parfait complément à celui de notre développement IRS et permettra aussi aux futurs résidents d'avoir accès à de nombreuses activités comme le golf ou le lagon, grâce à un Beach & Boat Club qui sera intégré au projet. Notre offre immobilière sera aussi variée avec la possibilité d'acquérir des terrains à bâtir, des villas sur plan ou des appartements.

Le marché local prend plus d'ampleur sur le total des ventes immobilières, surtout que Maurice compte 4 800 "high-net-worth individauals" (HNWI). Que pensez-vous du potentiel de ce marché pour 2023 ?

Depuis deux ans et demi, le marché immobilier local est très fort, avec des Mauriciens investissant dans la pierre, qui est une valeur refuge en période de crise. On ressent un véritable dynamisme et on voit bien quelles sont les attentes des investisseurs. Ils veulent sortir des zones urbanisées pour aller vivre dans un cadre plus rural; une orientation renforcée par la possibilité de télé travailler plus facilement. Mais pour répondre à ces attentes, nous devons apporter les infrastructures de la vie moderne à cette clientèle pour qu'elle se sente à l'aise dans ce nouveau cadre. C'est justement toute la philosophie d'Anahita Beau-Champ.

L'impression est que tous les projets immobiliers, surtout les entrées de gamme, se ressemblent. À terme, cela pourrait-il décourager la demande ?

Notre volonté a toujours été d'avoir un positionnement haut de gamme et surtout de donner une identité forte à notre projet en restant en ligne avec l'image qu'Anahita a su se construire depuis près de 15 ans. Nous positionner sur ce créneau reste pour nous un choix stratégique fort. Le savoir-faire de notre groupe ainsi que sa solidité avec ses actionnaires principaux (IBL et Ciel) donnent aussi beaucoup d'assurance aux futurs investisseurs sur la qualité de notre futur développement.

Nos offres immobilières, et notre destination plus généralement, séduisent-elles toujours autant les étrangers ?

Maurice fait toujours rêver les étrangers qui voient notre pays comme une destination de prédilection pour posséder un pied-à-terre pour les vacances ou même pour y vivre sur des périodes beaucoup plus longues. Ce sont le plus souvent des entrepreneurs qui contribuent également au dynamisme économique de l'île en créant des business.

Face au ralentissement économique mondial, doit-on s'attendre à un impact sur l'immobilier mauricien ?

Il est clair que la situation économique mondiale a un impact sur le coût des matières premières et que cela peut amener à ralentir la concrétisation de certains projets mais Maurice reste attractif malgré cela surtout dans le haut de gamme. Et puis la morosité qui touche les populations européennes peut aussi inciter certains de nos potentiels clients à s'orienter vers des pays où ils pourront garder une certaine qualité de vie et où ils se sentiront en sécurité.

Quelles sont les grands axes de développement du pôle immobilier d'Alteo en 2023 ?

Anahita Beau-Champ sera le grand projet pour l'année à venir du pôle immobilier du groupe et certains éléments vont très vite se concrétiser. C'est le cas notamment des espaces paysagers productifs qui seront au cœur du programme. Nous travaillons déjà à la création de la nurserie qui alimentera tout le domaine en arbres fruitiers, plantes et fleurs. En parallèle et en accord avec notre vision pour l'est de Maurice, nous allons aussi développer un projet de centre commercial à Bel-Air qui dynamisera ce village auquel sera adossé un morcellement résidentiel pour la population locale. À Trou-d'Eau-Douce, nous poursuivons le développement de Balnea 3 alors qu'un peu plus au nord, nous avons également la continuité du lotissement de Mont-Piton où la demande est toujours aussi forte et dont la notoriété n'est plus à faire.