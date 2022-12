Cote d'Ivoire: Session inaugurale du Conseil du District des Lacs - La ministre-gouverneure Raymonde Goudou-Coffie fait le point de ses activités...

La première réunion du Conseil du District autonome des Lacs a eu lieu, ce jeudi 15 décembre 2022, à la salle Dôme Saint-Albert de Dimbokro. Au cours de cette session, Dr Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneure a saisi l'occasion pour faire le point sur les activités menées depuis sa nomination jusqu'à ce jour. Le conseil du district étant un organe délibérant, huit commissions ont été adoptées.

" Au regard de cette politique de construction des bases solides de notre pays, le District Autonome des Lacs s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat de poursuivre cette dynamique de développement telle que proposée dans le Programme "Côte d'Ivoire Solidaire" pour le bien-être de nos populations. C'est pour cette raison que, je note avec une réelle satisfaction la présence de tous les membres du Conseil du District Autonome issus des trois régions du Bélier, du N'Zi et de l'Iffou. Sur les 36 conseillers, un... excusé ", a souligné la ministre-gouverneure Dr Raymonde Goudou-Coffie.

Au cours de cette session inaugurale, la ministre-gouverneure, a indiqué que cette rencontre statutaire s'inscrit dans l'application de la Loi n° 2014-452 du 05 août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du District Autonome.

" C'est dans cet élan que le Président de la République Alassane Ouattara a jugé nécessaire de créer le 09 juin 2021, douze (12) nouveaux Districts Autonomes, au nombre desquels le District Autonome des Lacs, avec pour mission principale de coordonner, suivre et évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et toutes les actions de développement telles qu'adoptées par le Gouvernement. Et ce, en matière, d'aménagement du territoire, de la planification du développement, de l'agriculture, du transport, de la santé, de l'éducation et de l'électrification ", a-t-elle expliqué.

Il faut signaler que le Conseil du District Autonome des Lacs est composé de 36 membres nommés, répartis au sein de six (6) commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre les questions relatives à la Planification, développement et emploi ; l'économie, budget et finances ; l'environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ; l'équipement, infrastructures et transports ; l'éducation, santé, affaires sociales, culture, sports et loisirs ; la sécurité et protection civile.

A ces commissions, il faut ajouter deux autres, à savoir, les commissions genre et autonomisation ainsi que production animale et halieutique.

Dans une approche participative, la Ministre-Gouverneure a initié des séances de communication communautaire, et de communication de masse, afin d'échanger avec les forces vives du Bélier, du N'ZI et de l'Iffou. Et ce, à l'effet de renforcer la compréhension de la population sur les missions et le fonctionnement du District.

Aux membres du conseil du District, elle a déclaré qu'elle attend leur "pleine participation" et "contribution au développement" du District Autonome des Lacs. Aussi a-t-elle salué le soutien des trois Chefs de canton qu'elle a sollicité lors de l'atelier de réflexion organisé à leur attention.

La ministre-gouverneure a invité les femmes à prendre une part active dans les actions de développement du District Autonome des Lacs. Quant aux jeunes, elle les a rassurés que le District travaille à créer les conditions favorables d'innovation et de créativité pour leur permettre de s'engager dans le développement du District Autonome des Lacs.

De l'année 2021 à cette fin d'année 2022, elle a présenté quelques activités menées sur le terrain. Il s'agit, entre autres, de l'organisation de la Semaine ROSE de la lutte contre le cancer du sein ; les prix d'excellence remis aux meilleurs élèves des examens à grand tirage de la région couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus ; la cérémonie d'installation de la Ministre, Gouverneure ; le lancement officiel du projet d'appui au secteur du vivrier pour les coopératives féminines avec l'appui financier de l'ONU-Femme, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Financière Internationale (SFI); la formation des jeunes du District Autonome des Lacs, à la technique de production agricole hors sol, avec le soutien de l'ANADER, en vue de créer des emplois et assurer leur insertion sociale ; l'atelier de réflexion à l'attention de la chefferie traditionnelle du District Autonome des Lacs, sur l'orpaillage clandestin, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et la protection de l'environnement...

A noter que le District Autonome des Lacs regorge d'énormes potentialités économiques, agricoles, culturelles et touristiques à valoriser sur une superficie de 23.146 km2 avec une population estimée à 1.048.776 habitants, selon le Rgph 2022.