Afrique: Ali Bongo Ondimba prend part à l'US-Africa Business Forum

Le Chef de l'Etat Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en séjour à Washington aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre du sommet des dirigeants Etats- Unis/Afrique a pris part ce jour avec ses pairs africains et des hommes d'affaires, à l'US-Africa Business Forum sous le thème " Partenariat pour un Avenir Prospère et Résilient ".

Ledit forum au cours duquel s'est exprimé le Président Joe Biden a pour objectif le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les Etats-Unis et l'Afrique ainsi que la promotion des partenariats bilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

Le Président Biden a souligné l'importance du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale afin de faire évoluer l'innovation et l'entrepreneuriat et stimuler les progrès dans les secteurs clés de nos économies. Il a en outre indiqué que son pays soutiendrait le Continent africain dans les domaines aussi variés et prioritaires que sont l'agriculture, l'énergie, le commerce ou encore les infrastructures.

Le Chef de l'Etat a également pris part à une réunion de haut niveau à l'initiative du Président américain aux côtés des Présidents de la République Démocratique du Congo, de Madagascar, du Nigéria, du Libéria et de la Sierra Léone.

Enfin, au terme de la journée, le Président de la République et la Première Dame ont été conviés à la Maison Blanche.