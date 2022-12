Ile Maurice: Tourisme - La barre d'un million d'arrivées à portée de main

La reprise de l'industrie touristique est une réussite. C'est le bilan optimiste du vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, qui a rencontré la presse hier. À ce jour, dit-il, plus de 857 000 touristes ont visité Maurice depuis le début de l'année. Avec la tendance notée dans les arrivées, le ministre se dit convaincu que, d'ici la fin de décembre, près d'un million de touristes auront visité notre île. Revenant sur l'ouverture totale des frontières, Steven Obeegadoo a maintenu que la relance est une réussite. "Nous retrouverons le niveau durant les mois à venir, mais rien n'est acquis. Il faut travailler sur le plan local et international", a-t-il déclaré.

Un million de touristes ont déjà séjourné à Maurice depuis octobre 2021. Pour démontrer que le secteur a réussi à prendre son envol, le ministre a comparé les chiffres. À titre d'exemple, 104 000 touristes qui ont visité Maurice en novembre alors qu'avant la pandémie du Covid-19, Maurice avait accueilli 119 000 visiteurs pendant ce même mois. "Nous avons récupéré environ 90 % des touristes qui nous visitaient avant le Covid19 pour les mois d'octobre et de novembre. Nous nous sommes rapprochés des chiffres d'avant la pandémie sur nos trois principaux marchés que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Nous sommes allés les chercher", a indiqué le ministre, tout en rappelant que les Réunionnais recommencent à visiter Maurice après plusieurs campagnes promotionnelles dans l'île malgré des difficultés.

Le ministre du Tourisme a rappelé que le marché chinois est toujours "paralysé" alors que le marché indien est "lent". Son ministère, dit-il, vise de nouveaux marchés comme l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Autre constat de Steven Obeegadoo, les touristes séjournent plus longtemps sur le sol mauricien et les recettes touristiques ont augmenté.