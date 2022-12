Congo-Kinshasa: Le Gouverneur militaire annonce l'épidémie de Choléra à Nyiragongo

Le gouverneur du Nord-Kivu, le Lieutenant-général Constant Ndima, a officiellement déclaré la présence de l'épidémie de Choléra dans sa province, plus précisément dans le territoire de Nyiragongo. Bien avant, plusieurs organisations humanitaires et celles de la société civile alertaient déjà sur la présence de cette épidémie, notamment dans le site des déplacés de guerre à Nyiragongo. Certains cas de décès étaient même enregistrés.

C'est finalement mercredi le 14 décembre 2022 que le gouverneur a annoncé l'existence réelle de cette épidémie dans le Nord-Kivu. Les statistiques font état de 661 cas et 4 décès, selon l'autorité provinciale, qui signale que les équipes médicales sont déjà à pied d'œuvre pour apporter une réponse rapide à cette maladie, dont les conséquences sont souvent fâcheuses.

"Après analyse, le laboratoire confirme la présence du choléra. Sur ce, conformément aux dispositions constitutionnelles, je déclare l'épidémie de choléra dans la province du Nord-Kivu et plus précisément dans le territoire de Nyiragongo. Et je sollicite par la même occasion, la solidarité du gouvernement de la République et des partenaires techniques et financiers en faveur de la population du Nord-Kivu déjà victime d'autres crises", a déclaré le gouverneur.

Le Lieutenant-Général Constant Ndima invite ses administrés au respect strict des mesures hygiéniques édictées par les spécialistes en santé. Il y a notamment le lavage systématique des mains, le traitement des eaux usées, la construction des latrines dans les zones de regroupement humains isolées des points d'eau potable, l'hygiène alimentaire. " Je rassure toute la population du Nord-Kivu que les

dispositions sont prises pour mettre fin à cette épidémie le plus vite possible " a, indiqué le lieutenant-général Ndima Kongba Constant.

De son côté, MSF (Médecin Sans Frontière) estime que l'augmentation des cas de choléra ces derniers jours est d'ailleurs un indicateur de plus de la détérioration des conditions de vie des déplacés et du manque criant d'assistance humanitaire. " Vu le manque de nourriture, d'abris, de latrines et de douches, tous les ingrédients sont réunis pour une catastrophe sanitaire ", s'inquiète Simplice Ngar-One, coordinateur de projet pour MSF.

Depuis fin octobre, des dizaines de milliers de personnes fuyant les combats avec le M23 ont rejoint celles déjà présentes depuis des mois dans les sites des déplacés du territoire de Nyiragongo, à quelques kilomètres seulement au Nord de Goma. La situation humanitaire sur place ne fait que se dégrader et plusieurs milliers de personnes déplacées (selon OCHA) viennent désormais s'ajouter aux communautés hôtes, dans des conditions désastreuses, à la merci des intempéries et des épidémies.

Il sied de noter que le choléra est une infection diarrhéique aiguë, provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille "Vibrio cholerae". Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement. La mise à disposition d'eau salubre et des services d'assainissement est primordiale pour lutter contre la

transmission du choléra et d'autres maladies hydriques, selon l'OMS.