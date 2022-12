Sénégal: Nottingham Forest - Blessé pour plusieurs semaines, Cheikhou Kouyaté reste serein

Opéré de sa blessure avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, Cheikhou Kouyaté devrait être absent pour au moins deux mois.

Blessé lors de la Coupe du Monde, Cheikhou Kouyaté est revenu à Nottingham Forest avec plus de gravité. Le joueur de 32 ans s'est d'ailleurs fait opérer et sera absent pour plusieurs semaines.

" Ce n'est jamais facile et ce n'est jamais fini et ce sera un combat renouvelé chaque matin, mais c'est possible ! La douleur que tu ressens aujourd'hui est la force que tu ressens demain ! Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien qui m'ont fait beaucoup de bien. Ça me fait chaud au cœur de voir votre gentillesse et votre bienveillance. Merci pour l'amour que vous me donnez ", a déclaré le défenseur sénégalais sur son compte Instagram.