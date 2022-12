Algérie: Enseigner la langue arabe aux non-arabophones, une "opportunité précieuse"

DJELFA-Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd a estimé, vendredi depuis Djelfa, qu'enseigner la langue arabe aux non-arabophones, se voulait "une opportunité précieuse en vue de jeter les ponts de la civilisation".

Belaïd qui assistait aux côtés du wali de Djelfa, Ammar Ali Bensaad aux travaux d'une journée d'études consacrée à la vulgarisation de la langue arabe aux non-arabophones, abritée par l'hôpital ophtalmologique de l'amitié algéro-cubaine, au profit de la mission médicale dans cet établissement de santé parmi les hispanophones, a indiqué que la langue arabe "a besoin de se prolonger", estimant que son enseignement aux non-arabophones, "se veut une opportunité précieuse, en vue de jeter les ponts de la civilisation".

A la veille de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année, le même responsable a valorisé la démarche de vulgarisation de la langue arabe aux non-arabophones, ajoutant que ce travail représente une première étape qui allie les expertises de l'université et du HCLA au niveau de l'hôpital ophtalmologique, dans l'objectif d'assurer la compréhension avec une langue commune avec les patients.

Selon M.Belaïd, le HCLA tend, à travers cette initiative, à "fournir une plate-forme de connaissances, en sus d'un renforcement linguistique à tous les niveaux au profit des Cubains désireux d'apprendre la langue arabe et à travers ceci, a-t-il ajouté, nous réalisons la complémentarité entre les langues et nous jetterons les passerelles de la civilisation".

Le même responsable a souligné, lors des travaux de cette journée d'études initiée par le laboratoire des questions de littérature, de la culture populaire et de la traduction à l'université "Zian Achour" de Djelfa, en coordination avec le HCLA, "le mérite de la langue arabe sur l'Occident en atteignant l'Andalousie", relevant l'existence de "complémentarité entre les deux langues arabes et espagnole et d'une influence entre les deux civilisations, d'autant plus que la langue arabe a contribué à l'enrichissement de la langue espagnole avec plus de 4.000 mots".

Par ailleurs, les intervenants à cette rencontre ont été unanimes à souligner que l'organisation de ce colloque, se veut une opportunité de vulgariser la langue arabe aux non-arabophones, et ce, à travers la concrétisation du modèle des deux langues espagnole et arabe, comme partenariat à l'effet de concrétiser le jumelage culturel et scientifique entre la Faculté des lettres et langues de l'université de Djelfa et l'hôpital ophtalmologique dans la même ville.