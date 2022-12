Soudan: Le 4ème Forum des Directeurs des Bureaux de SUNA dans les Etats conclut ses activités

Madani — La 4ème réunion des Directeurs des Bureaux de la SUNA dans les Etats a conclu ses travaux à Wad Medani, capitale de l'Etat d'Al-Gazira, au Palais des Hôtes sous le slogan (Les médias pour le développement compréhensif et la paix sociale), dont les activités ont débuté le 15 Décembre dernier.

Le forum a recommandé la nécessité de l'affiliation de la SUNA à la Présidence de l'État afin de confirmer sa nationalité, en plus de l'activation les notes d'ententes entre le centre et les États, et de la fourniture d'aides constitutives pour les bureaux de la SUNA dans les États.

Les recommandations du forum ont affirmé le soutien de l'Agence Soudanaise de Presse au centre et aux États afin qu'elle puisse assumer son rôle et développer ses structures techniques, de génie et éditoriales, ainsi que l'attention portée au cadre humain pendant le service et après la retraite, comme dans certaines institutions.

Les recommandations ont indiqué l'approbation des conditions de services pour être compatible avec la nature du travail de l'Agence, conformément à ses homologues dans le monde.

En ce qui concerne le travail des bureaux de la SUNA dans les États, le forum a recommandé de revoir et d'adhérer aux différents accords entre le centre et les États afin de réaliser les objectifs des deux parties, et que le forum soit accueilli annuellement par l'un des États avec la provision du financement nécessaire entre le centre et les États et la fourniture de la logistique pour chaque bureau d'État, des aides à la communication et la réhabilitation des bureaux.

Le forum a affirmé le souci de développer les bureaux de la SUNA dans les États, notamment la formation des cadres et le comblement de la pénurie, et d'œuvrer pour la mise en œuvre et le renforcement du lien de réseau entre le centre et les États, en tenant compte du développement dans le domaine des communications.

Il est à noter que le forum s'est tenu pour deux jours, comprenant une session d'ouverture et la discussion de papiers de travail sur les conditions des bureaux de la SUNA dans les États, l'évaluation de la performance et les directions pour l'avenir du travail dans ces bureaux, et le travail pour trouver des solutions rapides aux problèmes qui entravent le travail éditorial ou administratif.

Le forum a conclu ses travaux aujourd'hui, Vendredi, par l'allocution du Gouverneur de l'Etat d'Al-Gazira, du Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information, du sponsor du forum et du représentant du Ministère Fédéral de la Gouvernance, où ils ont affirmé leur soutien à la SUNA pour qu'elle accomplisse sa mission importante et le rôle des médias et sa contribution à la résolution des problèmes, à la construction du positif et à la lutte contre les phénomènes négatifs, et ont demandé plus d'efforts pour participer aux questions de développement et restaurer le tissu social.

Pour sa part, la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse , Dr Fikria Abayazid, a exprimé ses remerciements et son appréciation au Gouvernement de l'État d'Al-Gezira, à son Gouverneur et à tous ses leaders, le Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information, le Gouverneur de l'État du Nord, les médias et les chaînes satellitaires et à tous ceux qui ont contribué au succès du forum.

En conclusion, les recommandations ont été remises au Ministre de l'Information, Dr. Graham Abdel Qader, et au Gouverneur de l'Etat d'Al- Gezira.