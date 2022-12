Soudan: Gouverneur d'Al - Gazira - SUNA est la plate-forme officielle pour refléter les événements

Madani — Le Gouverneur de l'Etat d'Al-Gazira, Ismail Awad Allah Al-Aqib, a affirmé que l'Etat avait l'honneur d'accueillir la 4ème réunion des directeurs de la SUNA dans les Etats, soulignant son soutien au bureau de la SUNA dans l'Etat d'Al-Gazira.

Il a affirmé l'importance du réseautage des institutions, ajoutant que les problèmes de réseau sont devenus un fardeau pour certaines institutions.

Il a ajouté : "Nous devons nous améliorer afin de développer le pays", faisant allusion à une initiative lancée par l'État d'Al-Gezira concernant la réhabilitation des routes au Soudan afin qu'elles soient conformes aux routes internationales pour relier les États et les ports, sous les auspices du Ministère du Gouvernement Fédéral, ajoutant que le Ministère des Infrastructures dans l'État œuvre pour l'entretien, la réhabilitation et l'éclairage des routes.

Le Gouverneur a affirmé l'importance d'améliorer les conditions et de faire progresser l'avenir du pays, affirmant sa mise en œuvre des recommandations du forum, se félicitant de la visite du Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information dans l'État et de la délégation de la SUNA, notant que l'Agence Soudanaise de Presse est la plate-forme officielle qui reflète clairement les accomplissements et les points négatifs et fait la lumière sur tous les événements.

Il a affirmé mieux de coordination entre le Ministère Fédéral de la Culture et de l'Information et l'intégration du travail des médias sur le niveau du centre et de l'État.

Le 4ème forum de l'Agence Soudanaise de Presse a conclu ses réunions en honorant le Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel Qader, le Ministre de la Culture et de l'information de l'État d'Al-Gazira, Al-Hadi Ali Bob, ainsi que les directeurs des bureaux de la SUNA dans les États et un certain nombre de dirigeants qui ont contribué à l'établissement et au succès du forum.