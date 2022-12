Sénégal: Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (Neas) - Un cinquantenaire altéré par les soucis structurels

Les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Neas) fêtent leur cinquantième anniversaire. Cette cérémonie, qui s'est transformée par la force de la symbolique en celle du livre, a été reçue, hier, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. Mais la joie a été malheureusement altérée par les soucis structurels auxquels fait péniblement face l'institution.

Cinquante ans. C'est le temps d'existence des Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Neas). En un demi-siècle, son logo et son sigle se sont imposés à des générations d'élèves et de lecteurs, à travers des auteurs et des ouvrages qui ont gagné leur légende. On y compte notamment Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji (avec les emblématiques "Aventures de Lëk-le-lièvre", Cheikh Anta Diop, Mariama Bâ, Aminata Sow Fall, Wolé Soyinka, Kéba Mbaye, Pr Djibril Samb, Cheik Aliou Ndao, Thierno Bâ, etc. Les Neas ont ainsi acquis, avec le temps, une audience internationale et était devenue incontournable en Afrique. Elles gèrent aujourd'hui mille titres, en tous genres les littéraires, gagnants de prestigieux prix sur le contient et de par le monde.

Tout de même, malgré ce somptueux gratin d'auteurs et de parutions dont les ventes devraient être fortement génératrices pour toute structure d'édition, la structure subit les fortes vagues. Selon la Directrice générale des Neas, "l'entreprise est presque en crise". Aminata Sy a souligné, durant la cérémonie marquant les 50 ans de cette institution, hier, au Grand Théâtre national, la peine des Neas à payer les salaires des employés. Pourtant, reconnaît-elle, le Chef de l'Etat leur a alloué une subvention conséquente pour pallier les difficultés financières et a donné des instructions pour une restructuration. "Il a compris la nécessité de sauvegarder cette institution, ce patrimoine national", admet la Directrice générale des Neas. Toutefois, Mme Sy relève qu'il faut remettre certaines bonnes coutumes à l'endroit et instituer une certaine dynamique pour sauver le soldat Neas.

Manque de culture du livre

"C'est depuis la perte du marché de l'Education nationale que sont survenus les problèmes. Les Neas avaient le monopole de ce marché et approvisionnaient même la plupart des pays de la sous-région. Les ouvrages scolaires sont la locomotive d'une maison d'édition du genre. Nous ne sommes pas des auteurs, mais des éditeurs qui doivent vendre nos livres pour gagner une marge bénéficiaire et rentabiliser nos investissements afin de dynamiser l'entreprise. Le livre est coûteux, depuis le manuscrit à la commercialisation", explique Aminata Sy. Cette dernière sert d'ailleurs cette explication au défaut de paiement des droits d'auteur, tout en disant comprendre parfaitement les auteurs qui se plaignent.

Parmi les problèmes qui plombent la santé des Neas et, au-delà, de l'édition au Sénégal, A. Sy regrette un problème de lecture et un manque de culture du livre. "Les grandes ventes interviennent à la rentrée des classes car les apprenants doivent avoir ces ouvrages pour la formation. (... ) La littérature doit être un loisir ; ce qui permet le développement culturel et intellectuel. Il y a en plus le faible niveau d'instruction, les problèmes conjoncturels et de la langue", analyse-t-elle. Elle relève pareillement que le lectorat du français est limité, d'où "l'impératif de promouvoir les langues nationales" dans nos éditions.