Soudan: Graham affirme le rôle de la SUNA pour la construction de l'unité nationale

Madani — Le Ministre de la Culture et de l'Information Dr. Graham Abdel-Gader a souligné l'importance du rôle croissant de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), en faisant allusion à son rôle pour la construction d'une unité nationale solide à travers ses bureaux dans les divers Etats du Soudan.

Lors de son discours aujourd'hui devant la conclusion des activités du 4ème Forum des Directeurs des Bureaux de la SUNA dans les États à Wad Madani, capitale de l'État d'Al-Gezira, sous le slogan (pour le développement compréhensif et la paix sociale) à la Salle du Palais des Hôtes les 15 et 16 Décembre, Dr Graham a fait allusion aux résultats de la tenue du forum dans l'État d'Al-Gezira.

Il a souligné le grand changement dans le travail des Agences de Presse dans le monde avec les moyens et la technologie modernes pour être compatible au flux d'informations, disant : "Malgré la culture, malgré tout le développement de la technologie de l'information, l'Agence de Presse est restée précieuse et importante parce qu'elle opère avec crédibilité et transparence, alors que la presse et les médias de l'individu manquent de transparence."

Il a indiqué que les Agences de Presse se distinguent par leur communication transparente et honnête, en soulignant que le nombre des abonnés de l'Agence Soudanaise de Presse a dépassé 7 millions durant cette année, ainsi que la vidéo et son message ont été diffusés dans les plus larges secteurs de la population.

Dr. Graham a souligné l'indépendance de l'Agence Soudanaise de Presse en raison de sa volonté et de son pouvoir de rapporter les événements, ajoutant : "Il n'y a pas de marge et de centre, et les États sont le centre, et ils sont les zones de force et de production".

Il a demandé aux directeurs des bureaux de la SUNA dans les États de refléter les événements à travers le travail médiatique pour transmettre la diversité culturelle et l'identité nationale, soulignant l'importance de se concentrer sur la construction d'une unité nationale solide dans laquelle les voix égales sont données à l'expression culturelle de tous les peuples.

Dr. Graham a souligné la responsabilité des directeurs de la SUNA dans les États pour contribuer à la renaissance de l'économie Soudanaise et pour que la faiblesse et le succès dans les secteurs de production soient inversés avec honnêteté, construire une sécurité médiatique préventive qui est la responsabilité de tous les professionnels des médias.

Il a appelé les médias et les bureaux de la SUNA dans les États à lutter contre les stupéfiants, le trafic d'êtres humains, soutenir les jeunes et les femmes, et envisager l'avenir sous la lumière des transformations régionales et mondiales, de la sécurité alimentaire et de transformation économique, sociale et politiques, en soulignant son engagement à mettre en œuvre les recommandations de la quatrième réunion des directeurs de la SUNA dans les États et à fixer un délai pour leur mise en œuvre dès que possible.

Dr. Graham a souligné que l'Etat d'Al-Gazira est riche en agriculture et qu'il est qualifié pour être le premier Etat économique du Soudan.

Pour sa part, la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse , a affirmé la priorité de publication des nouvelles des États, en indiquant que l'État d'Al-Gazira est à la tête des bureaux des États, qu'il fournit à l'Agence des nouvelles sociales, politiques et culturelles urgentes, ainsi que l'activation de la technologie moderne dont jouit l'Agence.

Dr. Fikria a souligné le rôle des bureaux de la SUNA dans les différents états du pays, et leur transmission de l'actualité au taux de 75 à 100 actualités par jour, ajoutant que les rédacteurs des bureaux étaient transparents et professionnels dans la couverture des événements dans un effort pour restaurer le tissu social.

Elle a ajouté que le forum est important pour le centre afin d'améliorer le travail de la SUNA dans les États, indiquant que l'Agence Soudanaise de Presse est le porte-parole du pays et la seule plateforme qui opère en trois langues, avec une technologie moderne et une diffusion en direct.

Elle a souligné que le forum a discuté de nombreuses questions et problèmes dont souffrent les bureaux de la SUNA dans les États.

Par ailleurs, les directeurs des bureaux de la SUNA dans les États ont affirmé l'importance de l'étape que traversent le Soudan, et leur souci pour la patrie, la paix, le développement et la réparation du tissu social, indiquant que l'exactitude des nouvelles contribue à la qualité du travail éditorial.