Sénégal: Sofiane Diop - " La sélection ? Je prendrai ma décision l'été prochain "

Dans un entretien accordé à Nice Matin, le jeune milieu de terrain de 22 ans Sofiane Diop a évoqué la possibilité de jouer avec l'Équipe de France, le Maroc ou le Sénégal.

Passé par toutes les sélections de jeunes en Equipe de France mais jamais appelé en équipe première, le joueur formé au Stade Rennais promet prendre une décision pour la suite de sa carrière internationale l'été prochain.

" La sélection ? Je prendrai ma décision l'été prochain ", assure Sofiane Diop dans un entretien avec Nice Matin. Néanmoins, le choix que fera l'ancien joueur de l'AS Monaco ne semble pas aussi évident que ça, comme il le reconnaît d'ailleurs. " Mon père est sénégalais, ma mère marocaine, et moi je suis né en France. Ce ne sont pas les meilleures dispositions pour faire un choix quand on parle du champion du monde en titre, du demi-finaliste de ce Mondial et du champion d'Afrique. "

" On n'est pas à l'abri de faire des sélections différentes avec mes frères (sourire). Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu de discussions entre les fédérations et mes parents, mais je n'ai pas envie de me polluer l'esprit. Je veux faire abstraction de ça et rester focus sur mon club. J'ai pour objectif de faire l'Euro Espoirs avec la France à la fin de saison, je prendrais ma décision ensuite. Elle n'est pas prise pour l'instant ", a poursuivi Sofiane Diop.