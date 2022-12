Sénégal: Soutien aux Pme - Agf et le groupe Orabank concluent un accord de garantie de portefeuille de 60 milliards de FCFA

Le groupe African Guarantee Fund (Agf), à travers sa filiale Agf West Africa, et le groupe Orabank ont conclu un accord de garantie de portefeuille d'un montant total de 60 milliards FCfa (100 millions USD), visant à augmenter les capacités d'intervention du groupe Orabank en faveur des Pme à travers ses filiales en Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, l'accord de partenariat a été signé par Jules Ngankam, directeur général du groupe African Guarantee Fund et Ferdinand Ngon Kemoum, administrateur directeur général d'Oragroup, en présence de l'ensemble du top management du groupe Agf et du groupe Orabank. La même source signale que le renforcement du partenariat entre les deux institutions permettra au groupe Orabank de jouer un rôle majeur dans le développement des économies où il opère, en apportant une solution à l'épineux problème de l'accès au financement des Pme-Pmi. Ce partenariat bénéficie du soutien de l'Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique - Afawa de la Bad, et permettra donc d'accroître le financement de l'entrepreneuriat féminin de la région. La garantie couvrira egalement les PME éligibles au financement vert.

" Le groupe African Guarantee Fund est résolument engagé aux côtés de ses partenaires financiers pour promouvoir le développement économique, accroître les créations d'emplois et réduire la pauvreté en Afrique en leur fournissant des solutions de garantie et un appui au renforcement des capacités, spécifiquement destinés à soutenir les Pme. (... ). Notre partenariat avec le groupe Orabank nous permettra de jouer notre rôle majeur de promotion du financement des Pme africaines. ", a déclaré Jules Ngankam, directeur général du groupe African Guarantee Fund.

Pour sa part, Ferdinand Ngon Kemoum, administrateur directeur général d'Oragroup, s'est félicité de ce nouveau partenariat avec le groupe African Guarantee Fund, qui est un symbole fort des synergies possibles entre les groupes panafricains qui partagent une approche de développement durable et responsable. Cette garantie de portefeuille va renforcer la capacité du groupe Orabank à financer les Pme avec des solutions innovantes et adaptées à la gestion du risque et à leur cycle de développement. De plus cette garantie de portefeuille est en totale adéquation avec notre plan stratégique d'accompagner efficacement les Pme dans tous les compartiments de leur écosystème fort de notre vision panafricaine de participer au développement économique et social du secteur privé dans nos douze pays de présence.

African Guarantee Fund a été créé en 2011 par le gouvernement du Danemark par le biais de l'Agence danoise de développement international (Danida), le gouvernement de l'Espagne représenté par l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement (Aecid) et la Banque africaine de développement (Bad)

Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée Conakry et Mauritanie).