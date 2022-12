Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution contrastée des activités du marché ce 16 décembre 2022.

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution contrastée au terme de la séance cotation de ce vendredi 16 décembre 2022.

La valeur totale des transactions a fini la journée de cotation en baisse, se situant à 370,346 millions de FCFA contre 435,484 millions de FCFA la veille.

En revanche, la capitalisation boursière du marché des actions est en en hausse de 5 milliards à 6006 milliards de FCFA contre 6 001 milliards de FCFA le 15 décembre 2022.

Celle du marché obligataire est en repli de 2,275 milliards, passant de 8908,876 milliards de FCFA la veille à 8906,601 milliards de FCFA le vendredi 16 décembre 2022.

Du côté des indices, on note toujours une évolution en vert quoique très modeste. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une légère hausse de 0,08% à 199,55 points contre 163,40 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,21% à 163,75 points contre 163,40 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 1 395 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,60% à 5 900 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,97% à 5 550 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 1,76% à 3 760 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 1 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 915 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,34% à 8 400 FCFA), BOA Niger (moins 2,17% à 6 550 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 10 500 FCFA).