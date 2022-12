Afrique: IMEVCan - Plus de 7 milliards F CFA alloués à l'Unicef pour la vaccination au Sénégal

L'annonce est faite par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). A travers un communiqué de presse rendu public vendredi, l'agence informe avoir reçu du Canada un financement de plus de 7,2 millions de dollars canadiens, soit plus de 7 milliards FCfa, pour soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 et le renforcement du système de vaccination en général.

" Cet appui s'inscrit dans le cadre de l'Initiative mondiale pour l'équité vaccinale du Canada (IMEVCan), un financement à hauteur de 200 millions de dollars canadiens (près de 91 milliards FCfa) destiné à 13 pays - y compris le Sénégal ", relève la note.

D'après toujours l'Unicef, l'objectif de ce financement consiste à " soutenir les efforts déployés par les pays pour améliorer la livraison et la distribution des vaccins, et accroître la confiance à l'égard des vaccins tout en générant la demande de vaccination ". Ledit financement permettra ainsi à l'Unicef de soutenir le gouvernement pour accroître la demande de vaccination contre la Covid-19, en renforçant l'engagement communautaire, en déployant une communication de masse et numérique, et en établissant des partenariats stratégiques et innovants ciblant les chefs traditionnels et religieux, les jeunes, les médias et les organisations communautaires, d'après le communiqué.