Sénégal: Financement de la Stratégie nationale de l'état civil - Un gap de 50 milliards de FCfa à combler

Pour le financement de la Stratégie nationale de l'état civil (Snec), estimé à 68 milliards de FCfa, un besoin de 50 milliards FCfa est à chercher auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre. Cette stratégie nationale à l'horizon 2022-2026 est le seul document de référence qui fédère toutes les interventions dans le domaine de l'état civil au Sénégal.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal dit Programme "Nekkal", une Stratégie nationale de l'état civil (Snec) va être mise en œuvre. Ce document stratégique qui sera implémenté à l'horizon 2022-2026 va nécessiter un financement de 68 milliards de FCfa. Selon Aliou Ousmane Sall, Directeur de l'état civil au Ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, il leur reste 50 milliards FCfa à mobiliser avec déjà l'apport de 17 milliards FCfa de l'Union européenne, dans le cadre du Programme "Nekkal". "Un cabinet est déjà sélectionné pour nous aider dans la mobilisation des fonds afin de mettre en œuvre cette importante Stratégie qui est inclusive et holistique et désormais, le seul document de référence qui fédère toutes les interventions dans le domaine de l'état civil au Sénégal", a expliqué Aliou Ousmane Sall. Il intervenait lors de la 4e Réunion du Comité national de pilotage du Programme "Nekkal". Financée à hauteur de 18 milliards de FCfa par le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, l'exécution du programme "Nekkal" est assurée conjointement par Civipol et Enabel, l'Agence belge de développement.

Ce programme travaille à la modernisation du système d'état civil par un appui au pilotage stratégique en prenant en compte la complexité systémique de la matière et à travers une recherche d'amélioration concrète de l'accès des populations à des services d'état civil de qualité. Il appuie la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique relié au système d'information de l'état civil informatisé à même de sécuriser l'identité de la population et d'être exploitable par d'autres administrations utilisatrices. "L'enregistrement de la naissance d'un enfant à l'état civil conditionne son existence juridique, détermine son identité officielle et sa nationalité, ses chances de faire des études, d'accéder aux dispositifs de protection sociale, de bénéficier d'une protection judiciaire, de pouvoir circuler hors des frontières, de s'insérer dans la vie socio-économique. L'état civil est une condition du droit à l'éducation, à un emploi décent, à l'exercice d'une citoyenneté active", a souligné Mame Sané Ndiaye, Secrétaire générale du Ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Elle a ajouté que l'Etat du Sénégal a posé des actes forts pour la modernisation de l'état civil, comme l'annonce faite par le Président Macky Sall, lors de la 2ème édition de Journée nationale de la Décentralisation, avec la décision de faire évoluer la Direction de l'état civil en une structure autonome, au regard de son importance, de ses acquis mais surtout de ses ambitions.

L'Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, est revenu sur l'importance de l'état civil, qui selon lui est vital pour la construction d'un Etat moderne et démocratique.

OUMAR BA, PRESIDENT DE L'AMS

"Il faut une interconnexion entre les postes de santé et les centres d'état civil"

Nouvellement élu Président de l'Association des maires du Sénégal (Ams), Oumar Ba, maire de Ndiob, a salué la démarche inclusive du Programme "Nekkal" qui, d'après lui, a associé tous les acteurs dans sa mise en œuvre. Il a aussi plaidé pour une interconnexion entre les centres d'état civil et les postes et centres de santé. "Dans les zones rurales, il serait plus efficace d'avoir une interconnexion entre les centres et postes de santé pour qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, qu'elle soit automatiquement répertoriée. Il a aussi salué l'utilisation de la biométrie dans le cadre de ce programme avec ainsi une identification plus simple et un système d'adressage plus efficace. O. NDIAYE