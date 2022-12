Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 Décembre 2022

Guinée : Justice- L’ex président de la Cour constitutionnelle écroué à Conakry

Le mandat de dépôt qui a conduit à l'arrestation de l'ancien président de la Cour constitutionnelle fait suite aux nombreuses dénonciations faites par le ministère de la Justice qui accuse Mohamed Lamine Bangoura de détournements de fonds public. Des soupçons de corruption et d'enrichissement illégal évalués à plusieurs milliards de francs guinéens. Selon la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), l'ancien président de la Cour constitutionnelle disposerait d’immeubles en Guinée et dans la sous-région évalués à des centaines de millions de francs Cfa. (Source : Apa)

Burkina Faso : Affaire Wagner- Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra

Ouagadougou a rappelé son ambassadeur à Accra pour « consultation ». Le gouvernement burkinabè a désapprouvé, ce vendredi 16 décembre, les propos du président ghanéen, Nana Akufo-Addo sur les supposés liens du Burkina Faso avec la société paramilitaire russe, Wagner, a rapporté le ministère des Affaires étrangères. Lors du sommet Etat-Unis-Afrique tenu récemment à Washington, le chef de l'Etat du Ghana a accusé le Burkina Faso d'avoir fait appel à Wagner dans la lutte contre les groupes terroristes, en lui offrant en contrepartie une mine d'or. L'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou, Boniface Gambila Adagbila a été convoqué à « une audience urgente ». Il a été reçu par le ministre délégué à la Coopération régionale, Jean Marie Traoré. (Source : Apa)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Une quarantaine de jihadistes tués

Selon APAnews, l'armée a annoncé qu'elle mène, depuis le 1er décembre 2022, une opération dénommée « Feleho », « Reprendre son bien » en langue Bwamu. Elle a pour objectif de sécuriser les populations et de créer les conditions pour un retour progressif de l’administration publique, des services sociaux de base dans la province des Banwa (région de la Boucle de Mouhoun). L'opération a mobilisé toutes les forces armées nationales et les volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) de la zone, a rapporté l'armée, dans un communiqué publié vendredi 16 décembre.

Mali : Justice - Le Mali compte 425 magistrats pour 71 juridictions

L'information a été donnée hier jeudi 15 décembre 2022 au Conseil national de transition lors du vote du projet de loi portant modification de la loi no 2016 - 049 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Selon le rapport de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice justice du CNT, à ce jour on dénombre cinq cent trente et un magistrats en activité pour plus de vingt millions d'habitants, soit un ratio d'environ un magistrat pour 40 954 habitants, alors que les standards internationaux recommandent un magistrat pour dix mille habitants. Sur cet effectif de 531 magistrats, 106 sont actuellement hors des fonctions juridictionnelles et la quasi-totalité ne souhaite pas revenir. Ce qui réduit les effectifs disponibles à 425 magistrats pour animer les 71 juridictions que compte le pays, à l'exclusion de la Cour constitutionnelle. ( Source : abamako.com)

Niger : Fin sommet US-Afrique- Retour du Président Bazoum à Niamey

Le président de la République Mohamed Bazoum a regagné Niamey, après une visite de travail à Washington où il a participé au Sommet des Chefs d`Etat U.S-AFRIQUE. A son retour, il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou. Ce 2ème sommet des dirigeants africains et américains a été centré sur les thématiques de gouvernance, de sécurité et de développement. Le Président Biden a annoncé une aide de plus de 5 milliards de dollars pour le continent africain pour les 3 prochaines années. Au plan bilatéral, on retient la signature du premier compact régional Niger-Bénin pour une enveloppe de quelque 300 milliards de Fcfa destinés aux infrastructures. (Source : aniamey.com)

Togo : 2ème Sommet Afrique-USA- Les retombées attendues pour Lomé

Outre la bonne nouvelle de l’éligibilité du Togo au ‘Programme Compact’ du Millenium Challenge Corporation annoncée par le Président J. Biden, le 2è Sommet Afrique-USA à Washington a également été l’occasion pour les membres de l’exécutif togolais de faire d’autres plaidoyers. Notamment en faveur du financement des projets de la « Feuille de route gouvernementale 2020-2025». « Au cours des travaux dans différents panels de discussion, la délégation togolaise a présenté des priorités de développement du pays contenus dans la Feuille de route gouvernementale ‘Togo 2025’ », rapporte la Présidence du Togo ce 16 décembre. « Des échanges ont été menés autour des thématiques relatives à la connectivité numérique, à la sécurité alimentaire, la promotion des investissements et l’énergie, la consolidation de la paix et de la sécurité mondiales et régionales », précise la Cellule de communication de la Présidence togolaise. Des acquis en provenance des USA qui s’ajoutent à d’autres programmes régionaux du Gouvernement américain dont bénéficie déjà le Togo, au nom du « triptyque paix-sécurité-développement » cher à Washington. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Section Autoroute du Nord Yamoussoukro- Tiebissou- Ouverte à la circulation ce matin

L'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, longue de 37 km et construite à hauteur de 82,7 milliards de Fcfa, a été officiellement inaugurée par le Vice-Président de République, Tiémoko Meyliet Koné, le vendredi 16 décembre 2022 à Tiébissou. Sa mise en service officielle est prévue pour ce samedi 17 décembre 2022.Cette section comprend un tronçon autoroutier de 30 km, une voie express de 7 km, trois échangeurs dont deux passages supérieurs et un passage inférieur, quatre passages routiers et six passages piétons. Elle est composée également de six plateformes pour marchés et parkings sécurisés, de 10 forages à motricité humaine et d'un poste à péage. (Source : abidjan.net)

Tchad : Soutien sinistrés de Farcha - Des élèves de l’Académie Royale font un don à l’école des enfants

L’école des enfants sinistrés de Farcha Milezi fonctionne difficilement faute de matériels didactiques. Les élèves de l’établissement Académie Royale volent au secours en apportant un don à ladite l’école. C’est une initiative des élèves de ladite école pour soutenir des enfants sinistrés de ce site. Ils ont remis des matériels didactiques à l’école des enfants sinistrés du site de Milezi pour permettre aux enfants victimes des inondations d’étudier. Il s’agit notamment des tableaux et des craies. C’est le premier du genre sur ce site ouvert il y a quelques mois pour accueillir les sinistrés. Le site de Farcha Milézi a une école en son sein. Selon les responsables du site, les élèves rencontrent assez de difficultés. Ce don leur permettra d’assurer pendant un moment les activités. Il s’agit des couvertures, bidons d’huile, cartons de savon, vêtements et des sacs de riz de 50 kilogrammes ( Source : Tchad infos)

Cameroun : Eglise catholique - Monseigneur Julio Murat fait ses adieux

Nommé Nonce apostolique en Suède et en Islande par le Saint-Siège le 9 novembre dernier, Mgr Julio Murat s’apprête à quitter le Cameroun. Mgr Julio Murat, Nonce apostolique en fin de mission au Cameroun et en Guinée équatoriale a fait ses adieux à la présidence de la République mercredi 14 décembre 2022. Au nom du président Paul Biya, le diplomate du Vatican a été reçu par le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh. Les deux personnalités ont évoqué la relation fructueuse entre les deux Etats ainsi que les valeurs communes, notamment la paix, apprend-on de la Crtv radio.( Source : journal du Cameroun)

Centrafrique : Crimes contre l’humanité- Karim Khan annonce la clôture de son enquête

Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé vendredi 16 décembre la clôture de son enquête en Centrafrique. Les investigations, ouvertes en 2007 et relancées en 2014 à la demande de l’ancienne présidente Catherine Samba Panza, portaient sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis dans le pays depuis 2002. Si les enquêtes sont terminées, la Cour n’en a pas totalement fini avec la Centrafrique : plusieurs procès sont toujours en cours. Si l’enquête est bouclée, « notre travail (...) est loin d’être fini », précise le procureur dans son communiqué. Deux procès sont en cours, et un troisième est en préparation. Ces affaires visent d’anciens membres des milices anti-Balaka et Seleka. La Seleka, dont l’un des plus hauts responsables, Noureddine Adam, est toujours en fuite, malgré le mandat d’arrêt émis contre lui en 2019. (Source : Rfi)

Une sélection de Bamba Moussa