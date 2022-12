Congo-Kinshasa: La Banque mondiale soutient des réformes visant à promouvoir la gouvernance et favoriser une croissance inclusive et durable

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 50 millions de dollars à l'appui des politiques de développement de la République du Congo. Ce financement vise à soutenir les efforts de réforme entrepris par les autorités pour améliorer la gouvernance, la mobilisation des recettes et la gestion des finances publiques, et créer les conditions d'une croissance inclusive et durable dans le pays.

Il s'agit de la première d'une série de trois opérations prévues sur la période 2022-2024 et financées par l'Association internationale de développement (IDA)* afin de placer l'économie sur la voie de la reprise, conformément au Plan national de développement 2022-2026 porté par le gouvernement.

" Les réformes soutenues par ce financement à l'appui des politiques de développement devraient avoir un impact positif à moyen terme sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté et la viabilité environnementale ", souligne Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo.

L'amélioration de l'environnement des affaires contribuera à faire baisser les coûts d'exploitation des entreprises en réduisant la fréquence des inspections, mais aussi à stimuler l'investissement privé. L'amélioration de la prestation de services dans les secteurs de l'éducation et de la santé devrait permettre une mise à disposition de fonds plus équitable et plus réactive auprès des établissements scolaires et sanitaires. L'amélioration de la protection sociale grâce à la mise en place d'un dispositif de filet de sécurité permanent apportera un soutien accru et durable aux ménages vulnérables, réduisant ainsi la pauvreté et renforçant l'inclusion sociale. Les réformes s'attaqueront également aux difficultés liées à la réduction des volumes de gaz brûlé aux torchères et rejeté dans l'atmosphère, conformément aux engagements visant à mettre fin au torchage d'ici à 2030, ainsi qu'aux objectifs de réduction des émissions de carbone, tels que définis dans la contribution déterminée au niveau national.

* L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres du monde. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 76 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements est en constante augmentation et s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.