Afrique de l'Ouest: QG JEUNE, la plateforme digitale interactive

communiqué de presse

A travers l'application Tiko reliée à QG JEUNE, l'UNFPA génère un impact mesurable de l'utilisation des services de SSR, en connectant les jeunes et les adolescent(es) qui ont été ciblés par les différents canaux de génération de demande de services de SSR, à un réseau de prestataires de soins Tout en générant des données sur l'utilisation des services en matière de santé sexuelle et reproductive par les adolescents (es), QG JEUNE propose également une large gamme de produits et services de bien-être pour favoriser des comportements sains et durables auprès des jeunes à travers un système de récompense avec de la monnaie virtuelle.

Les jeunes fréquentant les centres de santé et/ou répondant aux enquêtes de satisfaction sur l'utilisation des services sont connectés à des entreprises locales pour bénéficier de produits de première nécessité et de grande consommation quotidienne. En créant cet écosystème de partenaires communautaires, les économies locales sont stimulées.

A travers la plateforme QG JEUNE, l'UNFPA offre aux adolescents (es) et jeunes des informations de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que les outils nécessaires pour des choix éclairés afin de révéler leur plein potentiel et motiver ce groupe vulnérable à l'adoption de comportements à moindre risques et favorables à leur santé. Cet objectif majeur fait écho au mandat de l'UNFPA dont l'une des priorités est que le Potentiel de chaque jeune soit réalisé pour l'atteinte des ODD et la capture du dividende démographique.