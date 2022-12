Cote d'Ivoire: Solidarité et lutte contre la pauvreté - Le Sénat donne son avis favorable à Belmonde Dogo

Pour la mise en œuvre de ses actions prioritaires, l'enveloppe budgétaire allouée au Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté en 2023, s'élève à 50 milliards 499 millions 254 mille 126 francs CFA, dont 15 milliards 865 millions 154 mille 126 francs CFA pour la part État et 34 milliards 604 millions 100 mille francs CFA pour la part Bailleur. Le Sénat a donné son avis favorable pour le budget de 50 milliards 499 millions 254 mille 126 francs CFA proposé par Myss Belmonde Dogo.

L'émissaire du gouvernement soutenait le jeudi 15 décembre 2022 à Yamoussoukro devant la commission spécialisée du Sénat le budget de son département pour l'exercice 2023.

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde a rassuré les sénateurs ivoiriens que son département est dans une dynamique de réformes. Afin de matérialiser la politique du gouvernement en matière de solidarité nationale et de renforcement de l'inclusion telle que formulée dans l'axe 4 " Renforcement de l'inclusion sociale, de la solidarité nationale et de l'action sociale " du Plan National de Développement (PND) 2021-2025.

Selon la ministre, les ressources sollicitées permettront de renforcer le mécanisme en réponse aux chocs pour une meilleure assistance aux victimes des catastrophes et sinistres.

Aussi, s'agira, -t-il d'opérationnaliser le Registre Social Unique (RSU) afin d'améliorer le ciblage des bénéficiaires des programmes sociaux en Côte d'Ivoire et de poursuivre les transferts monétaires au profit des ménages ciblés parmi les plus pauvres dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui multisectoriel au système national des filets sociaux.

En outre, il apparait nécessaire, pour la ministre de la Solidarité d'accélérer le processus de transition démographique pour tirer profit du dividende démographique par la prise en charge holistique des adolescentes, des jeunes filles et des femmes vulnérables.

" Toutes ces actions sont en phase avec le Programme Social du Gouvernement et le Projet de Société du Président de la République " une Côte d'Ivoire Solidaire ", a-t-elle souligné.

Durant, ces deux dernières années, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté a engagé d'importantes réformes structurelles qui visent essentiellement à institutionnaliser et à pérenniser les mécanismes et instruments de la solidarité nationale et de l'inclusion sociale.

Mais, les crises récentes, notamment, la pandémie à Covid-19, ont exacerbé la vulnérabilité des populations. Dans ce contexte, grâce à un élan de solidarité nationale et internationale, le ministère de Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a pris en charge des populations vulnérables à travers d'une part des dons en vivres et non vivres, et d'autre part le Fonds Spécial Solidarité Covid-19 qui a permis d'allouer des transferts monétaires.