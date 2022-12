Madagascar: Antanifotsy - Un enfant de 7 ans meurt percuté par une voiture

Un enfant de 7 ans est mort, hier matin, dans un accident de la route au Pk 121+50 RN7 à Andavabato, fokontany Anosilehibe, commune Soamanandrariny, District d'Antanifotsy.

Une femme et un nourrisson ont été fauchés et sont grièvement blessés. Le conducteur de la Renault Kangoo a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu s'encastrer dans une maison située à côté de la route. La voiture a alors heurté violemment des passants sur la route. Les gendarmes et les riverains arrivés sur place ne sont pas parvenus à sauver l'enfant.

Il se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. Ils ne pouvaient que constater le décès du garçonnet de 7 ans. Les blessés ont été transportés en urgence relative à l'hôpital le plus proche. Une enquête a été ouverte par les gendarmes d'Antanifotsy.

Selon l'information, c'est une crevaison du pneu qui a provoqué l'accident. A l'approche de la fête de Noël et du Nouvel an, le nombre d'accidents connaît une augmentation.

Décembre, mois privilégié des fêtes rime avec la montée en flèche des cas d'accidents graves, parfois mortels. Les accidents de la route ont impliqué tous les usagers de la route, notamment les automobilistes.

La principale cause de ces accidents, selon les autorités responsables, est en premier lieu l'excès de vitesse. "L'euphorie de l'approche des fêtes associée à l'insouciance des jeunes gens favorise le nombre d'accidents", a-t-il ajouté.

D'autres trouvent comme causes à ces accidents, l'état dégradé des axes routiers dans le pays et la défaillance technique des voitures mises en circulation. Face à la recrudescence des cas d'accident en ce mois de fête, l'autorité invite les usagers de la route à la prudence et à la vigilance.