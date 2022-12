Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les FARDC accusent l'armée rwandaise de planifier le massacre des civils à Nyirangongo et Masisi

Les FARDC ont accusé, vendredi 16 décembre, l'armée rwandaise de planifier le massacre des civils dans les territoires de Nyrangongo et Masisi (Nord-Kivu).

Le commandant du Service de communication et information des forces armées (SCIFA), général-major Sylvain Ekenge l'a affirmé dans une vidéo parvenue à Radio Okapi :

" Les renseignements précis font état de la présence dans ces entités (NDLR : territoires de Nyirangongo et Masisi) d'un corps expéditionnaire des militaires des Forces de défense du Rwanda, charge de perpétrer des massacres et tueries ciblés contre les populations tutsies congolaise afin d'attribuer ces actes ignobles aux FARDC et de trouver un alibi convaincant de justifier l'agression devant l'opinion internationale ".

Cet officier militaire a exprimé la désapprobation des FARDC qui condamnent la planification et la volonté manifeste des forces rwandaises de commettre " cette sale besogne ".

Le général Sylvain Ekenge a également assuré que les forces armées sont engagées à faire échec à ce plan macabre.

" Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite de leurs opérations, les FARDC restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyirangongo ", a-t-il souligné.

Les FARDC appellent par ailleurs la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ce coin du pays.

Pour le général Sylvain Ekenge, l'armée congolaise suit avec attention la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu et ses environs.