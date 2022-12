Madagascar: Bilan de sécurité routière - Les accidents font deux cent quinze morts

Depuis janvier, mille deux cent quarante quatre personnes ont été victimes d'accidents de la circulation dans le pays. Parmi elles, deux cent quinze n'ont pas survécu.

Bilan macabre de la direction des opérations routières pour 2022. Ce département de la direction générale de la sécurité routière (DGSR), a révélé à la presse, hier, à son siège sis à Alarobia, que mille deux cent quarante-quatre usagers de la route ont été victimes d'accident de la circulation depuis janvier, dans la Grande île.

Parmi les milliers de personnes indiquées, deux cent quinze ont rendu l'âme. Les autres ont été blessées. Elles ont pu regagner leur foyer après les soins adéquats et pour certaines, après intervention chirurgicale.

Le nombre d'accidents matériels, corporels et mortels a atteint trois cent quatre-vingt-seize. Les causes ont été multiples. L'imprudence des conducteurs occupe le premier rang.Puis, l'excès de vitesse, qui a provoqué quatre-vingt-quatre sur les centaines d'accidents constatés.La défaillance mécanique, la conduite en état d'ivresse, l'inattention des piétons, cyclistes, motards, charretiers et chauffeurs de triporteurs, ainsi que le mauvais état de la route ont également été l'origine des drames.

Anomalies

Pendant les trois derniers mois, une série de contrôles inopinés sur plusieurs axes ont été réalisés. Dix mille trois cent trente-sept véhicules ont été arrêtés et vérifiés. L'équipe des centres de sécurité routière a totalisé deux mille quatre-vingt-dix-neuf voitures inaptes. La visite technique a déjà expiré pour huit cent quatre- vingt-dix autres.

Les taxis-brousse ont surtout été visés par les contrôleurs. Soixante-dix-neuf mille quarante-huit ont été inspectés à leur départ du stationnement. Dix mille trois cent seize d'entre eux ont été jugés inaptes. Certains ont quand même pu repartir après des réparations sur place. D'autres ont été obligés d'annuler les voyages faute d'éclairage et à cause de leurs pneus lisses, de quelques anomalies du système de direction et de freinage.

Rien que cette semaine, un chapelet d'accidents mortels se sont produits sur les RN4, 7 et 2. La DGSR appelle à la prudence en cette période de fêtes où les flux se multiplient, aussi bien en ville que sur les routes nationales.