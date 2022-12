Ile Maurice: F5 Corporate League - UBP endosse le costume de favori face à PNL en finale

Ca y est ! Le jour de la finale est arrivé. Cette première édition du tournoi F5 Corporate League, qu'organise Le Five centre de foot de Terre-Rouge, connaitra son dénouement final ce samedi à partir de 16h30 avec le match de classement entre Deloitte et Lolo alors que, juste après, PNL croisera le fer avec UBP pour une finale exceptionnelle.

Une ultime joute qui sera jouée sur un air de déjà vu car lors de la phase de groupe UBP et PNL se sont rencontrés en deux occasions. Les joueurs de la Basalt avaient bouclé cette première partie du tournoi en pole position et invaincus au niveau des trente points. PNL avait, pour sa part, concédé trois défaites et avait terminé à la deuxième place du groupe avec 21 points dans son escarcelle. Les deux formations s'affronteront donc pour la troisième fois.

"Ce n'est pas de la prétention de notre part mais nous sommes assez confiants pour cette finale. On s'est préparé au mieux avec deux entrainements cette semaine exceptionnellement. Je ne vais pas vous dire que l'on s'attendait à atteindre la finale mais nous disposons d'une bonne équipe. D'ailleurs on a remporté le tournoi inter-firme en 2020 au FootFive et on était leader du championnat en 2021 mais la compétition n'est pas allée jusqu'au bout, " dira Adrien Bonne, Team manager de l'UBP.

Ce dernier reste toutefois optimiste et prudent quant à la finale de ce samedi. " On a battu certes PNL deux fois dans la compétition et c'est justement là le piège. Nous ne devons pas penser que le match est déjà plié. On va s'appuyer sur nos qualités et ne pas tomber dans la facilité. Notre but est de continuer à jouer notre football, se concentrer sur nous-mêmes et travailler plus sur nos points faiblesses, " devait poursuivre Adrien Bonne.

Le coach de l'UBP abonde dans le même sens en expliquant que ses protégés feront de leur mieux pour faire la différence une nouvelle fois. " Mes joueurs ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'ici. Ils ont appliqué à la lettre les directives données. Nous avons abordé chaque match avec le même sérieux et la même détermination. Pour la finale, je pense que ce sera plus difficile car PNL a été très impressionnants lors de ses deux derniers matches. Nous devons rester sur notre garde, " a avoué Patrick Tèche.

PNL se présente donc comme un challenger revigoré et prêt pour le combat. Avant le coup d'envoi de la phase finale, on ne donnait pas cher de la peau de PNL. Cette entreprise affrontait l'autre équipe favorite du tournoi, la MCB, challenger directe de l'UBP en quarts de finale. Mais aussi surprenant que cela puisse paraitre, la MCB a mordu la poussière face à PNL sur le score flatteur de 5-0 (mi-temps 1-0). Puis, en demi-finale, PNL s'est offert le scalp de Lolo 5-2 (mi-temps 2-1).

" Cette finale représente un gros challenge pour nous mais nous y sommes moralement préparé. Au niveau de la tactique c'est différent car en cette période de fête, nous travaillons plus ce qui peut avoir un impact sur notre physique. Nous avons eu un entraînement mercredi où chacun a donné son maximum. Certains joueurs arrivent à s'entraîner individuellement, ce qui est une bonne chose. Nous savons que UBP a une ascendance sur nous car il nous a battu dans la phase aller et retour mais je pense que l'état d'esprit est tout autre dans une finale. Je sais que mon équipe a de la ressource car nous avons disputé et gagné des rencontres où nous n'étions pas les favoris. Par exemple nous avons battu MCB 5-0 en quart et Lolo en demi. Cela démontre notre détermination, " avance Kingsley Bonne, capitaine de PNL.

En effet, l'Exploit est beau pour PNL qui a eu le mérite de mettre au tapis deux vainqueurs de groupes (MCB et Lolo). UBP, autre vainqueur de groupe lors de la phase qualificative, est donc prévenu. Son prochain adversaire ne s'alignera pas ce samedi en tant que victime expiatoire.

Le samedi 3 décembre dernier, l'UBP, avait d'abord éliminé la Swan 9-4 avant de prendre le meilleur de Deloitte 8-2. Rappelons que la première édition de ce tournoi avait réuni dix-huit entreprises, classées en trois groupes de six équipes.

Programme

Match de Classement

16h30 Deloitte vs Lolo

Finale

17h30 UBP vs PNL

Résultats de la phase finale

Quarts de finale

UBP b. Swan 9-4 (mi-temps 6-1)

Deloitte b. Manser Saxon 5-3 (mi-temps 2-0)

PNL b. MCB 5-0 (mi-temps 1-0)

Lolo b. Sofap 6-5 (mi-temps 1-2)

Demi-finales

PNL b. Lolo 5-2 (mi-temps 2-1)

UBP b. Deloitte 8-2 (mi-temps 4-0)

Légendes

Douze matches sans défaite, UBP est tout proche d'un premier sacre dans ce tournoi F5 Corporate League du Centre Le Five.

Il y aura de la revanche dans l'air... les joueurs de PNL sont motivés à bloc et attendent avec impatience cette finale.

Phase de jeu entre les deux finalistes lors de la phase de groupe.

Classements à l'issue de la phase de groupe

Groupe Wembley

Teams GP W D L GF GA GD PTS

MCB 10 8 0 2 60 29 31 24

SWAN 10 8 0 2 48 28 20 24

DELOITTE 10 5 1 4 38 35 3 16

VIVO ENERGY 10 5 1 4 42 45 -3 16

L'EXPRESS 10 2 1 7 30 44 -14 7

SUPER HI FOODS 10 0 1 9 21 58 -37 1

Groupe Anfield

Teams GP W D L GF GA GD PTS

UBP 10 10 0 0 96 20 76 30

PNL 10 7 0 3 78 30 48 21

SOFAP 10 6 0 4 84 48 36 18

ROGERS 10 5 0 5 63 66 - 15

INTELCIA 10 2 0 8 28 102 -74 6

CMH 10 0 0 10 16 99 -83 0

Groupe Old trafford

Teams GP W D L GF GA GD PTS

LOLO 10 10 0 0 98 27 71 30

MANSER SAXON 10 8 0 2 103 42 60 24

DMS Corporate S. 10 5 0 5 54 64 -10 15

ELIE & SONS 10 4 0 6 45 67 -22 12

STONEHAGE 10 2 1 7 23 66 -43 7

RANK INTERACTIVE 10 0 1 9 28 84 -56 1