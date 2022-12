Sénégal: Formation, enseignement supérieur et recherche - Le Campus franco-sénégalais et Science Po Paris en partenariat

Un accord-cadre de coopération entre le Campus franco-sénégalais (Cfs) et Science Po Paris a été acté le 8 décembre dernier dans le cadre d'un séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France à Paris.

Ledit séminaire a réuni " nos gouvernements sous l'autorité des deux premiers ministres ", précise le communiqué reçu. Au cœur de cette édition : la jeunesse, sa formation et son accès à l'emploi. À cette occasion, le Campus franco-sénégalais (Cfs) a signé un accord-cadre de coopération avec l'Institut d'études politiques de Paris, aussi appelé " Sciences Po Paris ". Cette convention a pour objet l'installation d'un bureau de Sciences Po au sein du Campus franco-sénégalais, première représentation de cet établissement français d'excellence, en Afrique francophone.

Selon le document, " Cfs constitue le projet emblématique d'une coopération renouvelée entre le Sénégal et la France dans les domaines de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Il traduit la volonté politique conjointe, " des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, de mettre en place des actions de coopération innovantes au service de la formation et de l'employabilité des jeunes en lien avec les besoins exprimés dans le Plan Sénégal Émergent ", explique la source. L'impulsion politique donnée au Cfs le place au cœur de la dynamique de la relation bilatérale.

Un séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France s'est tenu à Paris ce 8 décembre 2022.

Fondée sur des valeurs d'ouverture et d'excellence, " Sciences Po est une université de recherche sélective de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et transforment la société ", nous renseigne le communiqué. La diversité étant un élément structurant de son identité, " Sciences Po compte 46% d'étudiants internationaux issus de 150 pays et 30% des élèves sont boursiers ", renseigne le document.

Toujours selon le communiqué, le Cfs a le statut d'établissement public à caractère administratif de droit sénégalais, membre du Cames. Il est habilité à délivrer des diplômes. Une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur sénégalais et français fait savoir le document " ont travaillé en étroite collaboration afin de proposer une offre de 25 formations d'excellence. Elles sont ouvertes aux étudiants en formation initiale (accessibles à partir d'un niveau Bac) ainsi qu'aux professionnels souhaitant poursuivre leur parcours en formation continue ". Le communiqué d'ajouter : " Elles permettent d'accéder à des diplômes français et sénégalais, en étudiant au Sénégal au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou dans des espaces dédiés. 1209 étudiants sont actuellement inscrits au sein de l'une de ces formations. Un programme d'appui financier aux étudiants et d'exonération partielle des frais de scolarité sur des critères académiques et sociaux est mis en œuvre par le Cfs ".