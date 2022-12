Madagascar: Lode et fluor dans l'alimentation - Toliara met son grain de sel !

Quatre machines à ioder pouvant produire 6 tonnes de sel iodé par heure ont été remises, hier à Toliara, pour l'usage des petits producteurs de sel dans les districts de Toliara I et II.

L'iode et le fluor, deux micronutriments essentiels à l'organisme humain, sont au cœur d'une démarche nationale visant à lutter contre la carence en iode. Mais en dépit de l'existence d'un programme d'iodation et de fluoration du sel à Madagascar, la situation reste préoccupante, avec de sérieux impacts sur la santé, notamment chez les personnes vulnérables telles les femmes enceintes et les enfants. En effet, la carence en iode peut être à l'origine d'avortements spontanés, d'atteintes cérébrales, de risque d'apparition du goître. Le fluor est surtout connu pour ses bienfaits sur l'émail des dents, évitant ainsi l'apparition de caries dentaires.

De plus, pour Madagascar en particulier, le déficit en micronutriments, incluant l'iode, constitue l'un des facteurs qui influe le taux élevé de malnutrition. Faut-il rappeler que la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans se situe autour de 40%.

Dans le pays, seulement 21,3% des ménages en 2016 disposaient de sel iodé à la dose recommandée, tandis qu'en 2020, à l'issue d'une analyse des échantillons de sels, il a été constaté que 42% des ménages disposent de sel adéquatement iodé en 2020. L'objectif est d'élever ce pourcentage à 90%.

Selon les réglementations en vigueur dans le pays, tout sel importé ou produit localement, et destiné à la consommation humaine et animale, doit être adéquatement iodé et fluoré. Des dispositifs d'iodation du sel ont déjà été mis en place dans plusieurs régions du pays. Pour Toliara en particulier, les machines à ioder le sel remises hier permettront aux producteurs de sel dans la localité de se mettre aux normes recommandées. Ils bénéficient, pour cela, d'une formation sur l'utilisation de ces machines. Une structure de contrôle a également été mise en place afin d'assurer le suivi de l'utilisation de ces équipements, ainsi que pour assurer la qualité des produits.