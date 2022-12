Madagascar: Une semaine sous le signe du Mondial 2022

L'atmosphère politique à Madagascar est de plus en plus tendue. Les crispations qui sont apparues dans le microcosme montrent qu'on est bel et bien entré dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de 2023. Les grandes manœuvres ont déjà commencé. Le chef de l'État ne cache pas sa volonté de briguer un nouveau mandat et toute sa démarche le montre à l'envi. Les actions et les déclarations faites vont dans ce sens. Il met en place une stratégie de communication qui se veut efficace.

Les analystes peuvent aisément la décrypter. L'horizon présidentiel est occupé par cette échéance. L'opposition est, elle aussi, en ordre de marche. Bien qu'elle ne montre pas clairement ses intentions, on les devine aisément. Certains disent qu'elle avance masquée, mais des informations font état de réunions entre ses chefs. On dit que Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina se sont rencontrés dans la capitale française et qu'ils ont contracté un " deal ".

L'union de l'opposition, dit-on, s'est constituée et le " tous contre Andry Rajoelina " est un slogan qui est de plus en plus réaliste. Ses leaders interviennent de plus en plus souvent pour placer leurs banderilles, en critiquant ouvertement le pouvoir. La tentative de motion de censure, initiée par 105 députés de la majorité et de l'opposition, a fait long feu, le président de la République étant intervenu personnellement pour ramener de l'ordre dans son camp.

Cette semaine, Andry Rajoelina a montré sa stature internationale lors de son déplacement à Washington où il a participé à la réunion États-Unis-Afrique. Il a rencontré le président américain, Joe Biden, et, à cette occasion, des échanges ont eu lieu à propos de l'élection présidentielle 2023. On ne peut véritablement pas savoir la totalité de leur contenu, mais on doit se limiter aux déclarations officielles où l'on parle de la nécessité d'une transparence et inclusive. La semaine se termine à Madagascar comme dans le reste du monde par l'euphorie de ce Mondial 2022. Les Malgaches ont pu vibrer aux exploits de leurs équipes favorites et même s'ils n'ont pas pu voir tous les matches, ils ont pris partie pour celles dont ils se sentaient les plus proches.

La fièvre du football a envahi toutes les rédactions de la presse internationale. Les confrontations entre les équipes dites favorites et les nouvelles venues dans la hiérarchie ont poussé les commentateurs politiques à faire une plus grande place aux chroniqueurs sportifs. L'ascension des Lions de l'Atlas a beaucoup plus intéressé les lecteurs des grands journaux que les frappes de missiles russes sur les villes ukrainiennes. La passion des férus de football va atteindre son paroxysme, demain, lors de la finale entre la France et l'Argentine.

La crise russo-ukrainienne, même si elle est quelque peu reléguée au second plan, est toujours aussi grave. Les Ukrainiens résistent toujours avec la même détermination contre l'armée russe. La ligne de front s'est stabilisée près de Kherson où des combats féroces ont lieu. La ville subit un pilonnage intense de l'artillerie russe et des salves de missiles s'abattent sur elles. Kiev a, elle aussi, été la cible de drones russes dont certains ont touché des centrales électriques privant des centaines d'habitants d'électricité.

Les semaines se suivent et se ressemblent quand même finalement puisque la même atmosphère lourde règne un peu partout. Mais ce week-end, c'est le rayon de soleil de la Coupe du monde qui va amener un sourire sur le visage de millions de férus du ballon rond. Demain, certains vont exulter, d'autres vont être déçus, mais ils vont passer de merveilleux moments devant leur petite lucarne.