Cameroun: Université de Douala - Mention Très Honorable pour le Doctorat PhD d'Alain Mathieu Doko

Doko Edia'ane sur le logement social

La salle RE004 du campus de l'Université de Douala dans la capitale économique du Cameroun, a, le jeudi 15 décembre 2022, servi de cadre à la défense de la thèse de doctorat PhD d'Alain Mathieu Doko, sur le

" *Financement du logement social et accès à l'habitat au Cameroun* ". Le candidat a assuré la soutenance de ses travaux, face à un jury d'une effroyable rigueur scientifique, avec le Prof. Bekolo Claude comme président, Prof. Kono Abe comme rapporteur, les professeurs Mfouapon Georges, Biboum Altante ( par visioconférence depuis le Canada) et Bebei Jean comme membres. Le désormais Dr Mathieu Alain Doko Edia'ane a eu pour directeur de thèse, le Prof. Henri Wamba.

Alain Mathieu Doko Edia'ane a alimenté ses travaux par l'analyse, l'étude et la proposition d'un modèle de financement du logement social et l'accès à l'habitat au Cameroun. Un travail ardu qui aura coûté trois ans de sommeil au Dr Mathieu Alain Doko Edia'ne. De la pertinence du sujet à la maîtrise de ce dernier, le candidat a émerveillé le jury par la fluidité de ses arguments dans la défense de ses recherches. Une thèse de 288 pages subdivisées en 04 chapitres présentés au jury en 31 minutes 28 secondes, dans le respect de l'art et de la méthodologie édictés. Pour Alain Mathieu Doko Edia'ane, il a été question de s'appesantir sur l'épineux problème du financement et de l'obtention du logement social au Cameroun, en mettant au centre des réflexions, le sujet dans toute son évidence. Un processus qui selon le candidat, passe par des études approfondies, des investigations de qualité, des analyses et des statistiques conséquentes découlant d'un travail de fond et de terrain.

D'une fluidité exemplaire, la soutenance de thèse a valu au candidat, la mention *TrèsHonorable.* Une appréciation attribuée à l'unanimité au candidat, par le jury au terme des échanges qui n'ont laissé aucune chance à la complaisance. Partant du principe qu'il n'existe pas de thèse parfaite, mais seulement des thèses à parfaire, des recommandations ont été faites au nouveau Docteur. Ce dernier a eu droit aux encouragements des membres du jury. Les grands maîtres de la science ont porté un regard admirateur sur une thèse de doctorat qui se distingue nettement dans l'univers de la recherche scientifique. Un sujet d'actualité qui a eu le mérite d'attirer un public venu nombreux, dont une délégation venue de Meyomesala dans le département du Dja-et-Lobo ( région du Sud Cameroun), ainsi que celle du ministère de l'Education de base.