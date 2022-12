Madagascar: PNUD - Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a organisé un atelier d'inventaire des outils numériques ou non digitaux mis en place au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de Madagascar, le 13 décembre dernier. Cette initiative a été appuyée par le PNUD et l'USAID à travers le Programme RINDRA : Renforcer la gouvernance à Madagascar.

Dans son discours, Natasha van Rijn, Représentant Résident du PNUD a souligné que " l'atelier s'inscrit dans le cadre de la capitalisation des outils existants et va nous permettre d'identifier de bonnes pratiques en matière d'outils et d'en tirer profit pour le bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées. Le travail initié ce jour par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation revêt une importance pour le développement et la contribution vers la gouvernance locale. Cette mutualisation d'outils va contribuer de concert à atteindre cet objectif. Et j'oserai dire que nos efforts conjugués vont permettre de trouver des solutions de développement innovantes, pour le bien-être des communautés malgaches ".

Structure de développement

Et d'enchaîner que " le PNUD, reste disposé dans ce processus de capitalisation d'outils pertinents et utiles pour toute structure de développement. Notre appui au gouvernement malgache, au niveau des d'institutions étatiques comme les Tribunaux de Première Instance via le développement de logiciel de traitement des affaires civiles en témoigne. Et pour les Collectivités Territoriales Décentralisées, ce sera à travers le Programme RINDRA, mis en œuvre par le PNUD et financé par le peuple américain à travers l'USAID, que l'on va soutenir le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, et valoriser les outils les plus pertinents ".